Tot de Nek in de Drek in Vriezenveen weer beste mudrun van Nederland

Tot de Nek in de Drek weer de beste van Nederland (Foto: Tot de Nek in de Drek)

Tot de Nek in de Drek in Vriezenveen is gisteravond tijdens de Obstakels.com Awards in Zaltbommel uitgeroepen tot beste mudrun van Nederland. De mudrun prolongeert daarmee de titel.

"Wij zijn in 'obstakelland' een unieke en toch vreemde eend", legt Stefan Schippers namens de organisatie uit. "We volgen onze eigen weg en zetten voornamelijk in op plezier."



Hoewel de organisatie met vertrouwen naar de verkiezing ging, was er toch enige spanning. "Je moet het toch maar even doen. Maar het is gelukt en we zijn superblij met deze hoogste waardering."

Op 4 juli 2020 is de vijfde editie van Tot de Nek in de Drek. Wie nog mee wil doen, heeft pech. De jubileumeditie was binnen een uur uitverkocht. "Helaas was hier geen award voor, anders hadden we die ook zeker gewonnen", grapt Schippers.