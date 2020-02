SP haalt tweehonderd handtekeningen op voor beter busvervoer in Zwolse wijk Stadshagen

Een betere busverbinding in de Zwolse wijk Stadshagen: dat is wat de SP wil. Om het onderwerp op de agenda van de Provinciale Staten te krijgen, is de partij een provinciaal burgerinitiatief gestart. Gisteren was het 'Superzaterdag' en werden er 220 handtekeningen opgehaald. En daarmee is de partij al op de helft.

De inzet is het busvervoer in de buurt Werkeren in Stadshagen te verbeteren en de bushalte, die tot voor kort voor ‘t Hoge Huis stond, terug te krijgen. Ruim twintig SP’ers uit de regio gingen daarom dit weekend langs de deuren. Om het onderwerp op de agenda te krijgen, zijn vierhonderd handtekeningen nodig.

Bushalte voor de deur

Bewoners van ‘t Hoge Huis in de Zwolse wijk Stadshagen voeren al maanden actie om de bushalte voor hun deur terug te krijgen. In eerste instantie werd er aangeklopt bij de gemeente, maar de provincie gaat over het busvervoer.

”Met onze eerdere acties hebben we de problemen van ‘t Hoge Huis op de kaart gezet bij de bestuurders op zowel het gemeente- als het provinciehuis. Daarmee is er helaas nog geen oplossing, dus voeren we nu de druk op", zegt Brammert Geerling, fractievoorzitter van de SP in Zwolle.



"Dat er veel kan en moet verbeteren in het busvervoer in de wijk blijkt wel uit de massale steun en vele reacties die wij hebben gekregen. Met de groei van Stadshagen is de bezuinigingsdrift van het Provinciehuis op het gebied van het busvervoer echt niet langer houdbaar. Er moet nodig geïnvesteerd worden in beter uitgebreider busvervoer om de wijk beter bereikbaar te maken, specifiek natuurlijk ook voor ouderen.”