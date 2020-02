Programma: GA Eagles in kwartfinales beker, halve finales Landstede en laatste kans Borhave

Betaald voetbal

Behalve in het weekend is er deze week doordeweeks ook betaald voetbal. FC Twente speelt vanavond het inhaalduel bij FC Emmen en donderdagavond ontvangt Go Ahead Eagles FC Utrecht in de kwartfinales van de KNVB Beker.

Heracles Almelo speelt in de eredivisie opnieuw op vrijdagavond. Deze week gaat het op bezoek bij VVV-Venlo. FC Twente krijgt zaterdag nummer twee AZ op bezoek en zondag komt Feyenoord naar PEC Zwolle.

Een stap lager speelt Go Ahead Eagles op zondagmiddag. Het reist dan naar Maastricht voor het duel bij MVV. Koploper HHC Hardenberg speelt in de 2e divisie de topper tegen nummer vijf AFC, de regerend kampioen.

Amateurvoetbal

Excelsior'31 hoopt zaterdag de zegereeks door te trekken in de 3e divisie. Het krijgt dan laagvlieger DOVO op bezoek. Op zondag speelt HSC'21 bij Hercules.

In de zaterdaghoofdklasse spelen alle Overijsselse clubs een thuisduel. Koploper Staphorst tegen De Dijk, Genemuiden tegen NSC Nijkerk, Berkum tegen Swift en DETO tegen Urk. Op zondag is er ook een thuiswedstrijd voor Quick'20. SJC komt dan naar Oldenzaal.

In de 1e klasse D staat er zaterdag weer een Kamperderby op het programma. Go Ahead speelt om 18.00 uur tegen KHC. SVZW neemt het eerder die dag op tegen DFS. Dat is een duel tussen de nummers twee en één.

Vrouwenvoetbal

Bij de vrouwen gaat FC Twente op bezoek bij VV Alkmaar en PEC Zwolle speelt bij Heerenveen.

Basketbal

Landstede Hammers speelt deze week maar liefst drie duels. In de halve finales van de beker staat de dubbele confrontatie met Donar op de rol en in de Basketball League komt hekkensluiter Apollo Amsterdam naar Zwolle.

Jolly Jumpers speelt twee keer in de competitie. Woensdag bij Batouwe en zaterdag bij koploper Grasshoppers.

Handbal

Zaterdag staat de laatste ronde in de reguliere competitie op het programma. Daarin spelen vijf ploegen nog voor twee plekken in de kampioensgroep. Daaronder ook Borhave. Quintus komt op bezoek in Borne. DSVD is al een tijd zeker van de degradatiegroep.

Eerst is er vanavond de beker. De eredivisionisten stromen in in de achtste finales. Borhave speelt daarin bij Kwiek in Raalte en DSVD gaat op bezoek bij Fortissimo.

Squash

Squash Zwolle wacht na vijf duels nog op de eerste zege in de eredivisie. Vrijdag krijgt het Squash Ede, de nummer drie, op bezoek.

Waterpolo

In de eredivisie bij de heren speelt Het Ravijn een topper. De Nijverdallers, de nummer vier, gaan op bezoek bij nummer drie De Zaan. Bij de vrouwen staan opnieuw duels in de kwartfinales van de beker op het programma. Door het terugtrekken van ZVL al zeker van een plek bij de laatste vier.