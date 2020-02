Straatverlichting-soap in Overijssel: vandaag staan de lantaarns de hele dag áán

Na twee avonden op rij waarin een deel van de provincie te maken had met een storing van de straatverlichting, staan vandaag in hetzelfde deel van de provincie de lantaarns de hele dag aan.

Op social media wordt door diverse inwoners van Salland, Deventer en Zwolle geklaagd over de verlichting die nu te lang brandt. 'Jammer, even dachten we dat er per ongeluk wat extra energiebesparing was, dat is dus dubbel en dwars de andere kant weer op doorgeslagen.'

Enexis laat weten dat het branden van de verlichting nog steeds te maken heeft met het oplossen van de storing van afgelopen weekend. Die storing had te maken met een zogenoemde toonfrequent-zender (TF-zender).

'De openbare verlichting blijft nu op sommige plekken de gehele dag branden totdat de TF-zender gerepareerd is. We snappen dat dit niet de duurzaamste oplossing is maar veiligheid staat altijd op één.'

Het is nog niet duidelijk wanneer de zender is gerepareerd.

Een TF-zender is een techniek die wordt gebruikt om de openbare verlichting aan of uit te zetten. Door een signaal springen de lampen aan, maar door een defect aan de zender dit weekend ging dit op een paar plekken in Overijssel niet goed.