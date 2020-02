Politie: "Twintig brandstichtingen in Deventer houden verband met elkaar"

Vorige week nog ging er opnieuw een auto in Deventer in vlammen op (Foto: RTV Oost)

De politie vermoedt dat er een verband bestaat tussen maar liefst twintig brandstichtingen in Deventer van de afgelopen tijd. Om het onderzoek naar één of meerdere daders te versnellen, roept de politie Deventenaren op om te helpen in het onderzoek.

Door een fout bij de politie is dit artikel per abuis opnieuw gepubliceerd. Het is echter een bericht uit 2016 en dus 'oud nieuws'.

Het afgelopen jaar en in de eerste maanden van 2016 werden in Deventer tientallen auto's en andere voertuigen in brand gestoken. Dat veroorzaakte grote onrust onder Deventenaren; één of meerdere daders werden nog niet gevonden.

Oproep

In het onderzoek naar de vele brandstichtingen in Deventer, doet de politie nu een oproep aan Deventenaren om te helpen. Mensen die in het verleden een autobrand gefilmd hebben of iets verdachts gezien of gehoord hebben, worden gevraagd zich te melden.

"We weten dat veel mensen al extra alert zijn. Hopelijk komt door die oplettendheid informatie bij de politie terecht zodat we samen de brandstichtingen kunnen stoppen."

Beeldmateriaal

"Misschien laat u 's avonds de hond nog uit, komt u terug van bezoek aan vrienden of rijdt u bijvoorbeeld voor het werk naar verschillende adressen in de buurt. Allemaal momenten waarop u als extra paar ogen of oren in de wijk kunt fungeren."

Maar de politie is ook specifiek op zoek naar beeldmateriaal: "Hebt u beelden van autobranden in Deventer? Gefilmd met uw mobiele telefoon of via een beveiligingscamera? Ziet u daarop verdachte personen in de buurt van een auto? Neem dan contact op met de politie."

Kaart

De branden vonden vooral plaats in en rond het weekend in de wijken Rode Dorp, Zandweerd en Keizerslanden. Op onderstaande kaart kun je zien welke brand wanneer plaatsvond.