Welke aanstaande vader of moeder heeft in Vollenhove echofoto's verloren?

Annie Muizelaar van Kringloopwinkel Vollenhove stond zaterdag even raar te kijken. Bij kringloopwinkels worden vaker opmerkelijke dingen gevonden, maar dit had ze nog nooit meegemaakt. Ze vond drie echofoto's in de winkel.

"Ik vermoed dat iemand die foto's in de zak heeft gehad toen diegene hier in de winkel was", vertelt Annie. "Je zou denken dat je zuinig met deze foto's om zou gaan, maar blijkbaar zijn deze toch verloren geraakt."

Annie besloot een foto van de vondst op Facebook te plaatsen, in de hoop dat de eigenaar zijn of haar plaatjes weer in handen krijgt. Het lijkt inderdaad alsof de foto's in een zak hebben gezeten. De foto's zijn ietwat gekreukt en er is een verticale vouw te zien.

Recente foto's

De echo's dateren van 24 december 2019 en 10 januari 2020, het zijn dus recente foto's. Op de printjes staat ook de verloskundigenpraktijk waar de echo's zijn gemaakt. "Die heb ik nog niet gebeld. Zo'n praktijk kan waarschijnlijk niet veel zeggen vanwege de privacywetgeving. Daarom probeer ik het eerst met een Facebookoproep."