VIDEO Oost op het Asfalt: automobilist speelt Russische roulette en jakkert oerend hard over beruchte kruising

In de RTV Oost-rubriek Oost op het Asfalt deze keer aandacht voor een automobilist, die oerend hard over een beruchte kruising in Enschede jakkert. De bestuurder speelt daarmee Russische roulette, maar heeft deze keer het geluk aan zijn zijde.

RTV Oost lanceerde eind vorig jaar de nieuwe rubriek Oost op het Asfalt. Daarin vragen we je om video's toe te sturen van opmerkelijke situaties op de Overijsselse wegen. In deze aflevering zien we hoe de bestuurder van een zwart autootje het rode verkeerslicht aan zijn laars lapt.

Meer geluk dan wijsheid

Het gaat om de kruising van de Varviksingel met de Kuipersdijk. Er zijn twee opties: óf de automobilist weet exact hoeveel seconden het nog duurt voor het licht op groen springt, óf de bestuurder rijdt op goed geluk vol gas de kruising op. Hoe dan ook: de bestuurder jakkert - zonder ook maar een moment af te remmen - vol door het rode licht. Waarschijnlijk is het meer geluk dan wijsheid dat het goed afloopt.

Zwaar in overtreding

Wat wel vast staat, is dat de automobilist zwaar in overtreding is. Hij of zij gebruikt namelijk de strook die eigenlijk bedoeld is voor linksaf slaand verkeer voor de doldwaze actie.

Levensgevaarlijk

Volgens Enschedeër Dennis Bakker, die het tafereel vastlegde, komt het op dit punt overigens vaker voor dat automobilisten eenzelfde manoeuvre uithalen: "En dat leidt regelmatig tot levensgevaarlijke situaties."

OOST OP HET ASFALT RTV Oost besteedt in de rubriek Oost op het Asfalt aandacht voor opmerkelijke situaties in het Overijssels verkeer. Gevaarlijke situaties, agressie onder automobilisten. Maar het mogen ook grappige, kolderieke taferelen zijn. Zie deze pagina voor het toesturen van video's.