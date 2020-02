Een beetje Twente in Amsterdam: De Beentjes van Sint-Hildegard in première

Twentse cast

Hoofdrolspelers Herman Finkers en Johanna ter Steege spraken we eerder al uitgebreid. Maar hoe gaat het nu met ze? Zo vlak voor de première? Ze staan er ontspannen bij op de rode loper. “Ik vind het een hele mooie, lieve film geworden met een soms wat verdrietige ondertoon", zegt Ter Steege. "Het is een relatiekomedie. Een zwaar onderwerp dat licht wordt behandeld", vult Finkers aan.

Steeds meer bekende Nederlanders druppelen het Tuschinski Theater binnen. Ook gasten uit Overijssel zijn naar Amsterdam afgereisd om de Beentjes op het grote scherm te zien. De in Oldenzaal geboren Luuk Ikink, bekend van RTL Boulevard, komt naar eigen zeggen niet vaak naar premières, maar voor deze Twentse film maakte hij graag een uitzondering.

De ondertiteling heeft hij in ieder geval niet nodig. "Mijn ouders spreken nog wel Twents, vooral met elkaar, dus ik versta het nog wel goed."

Hij verwacht dat de film een visitekaartje van Twente zal zijn. "Met Herman Finkers en dat is natuurlijk het uithangbord van de regio."

Presentatrice Leonie ter Braak, geboren in Buurse, maakt met deze film haar debuut op het witte doek en dat smaakt volgens haar naar meer.

Het is vooral heel leuk zo'n première. "Ja, spannend. Hier zo samen in Tuschinski, samen met alle Twentenaren, dat is wel heel leuk. Ik heb elke minuut geprobeerd te genieten als ik met Herman Finkers speelde die in de film mijn vader is. Dit neem ik voor de rest van mijn leven mee. Het was heel bijzonder. Ik ben heel blij met het eindresultaat.”

Sprong in het diepe

De film is een Twentse samenwerking. Regisseur Johan Nijenhuis is vooral bekend van zijn romantische komedies zoals Verliefd op Ibiza, Rokjesdag en de regiosoap Van Jonge Leu en Oale Groond. Maar de geboren Markeloër gooit het met deze film over een hele andere boeg.

Eerder noemde hij deze film een sprong in het diepe. “Maar ik denk als een verhaal goed verteld wordt, dan maakt het niet uit of het in het Zweeds, Frans of Twents is. Dan is het gewoon een goed verhaal.”

Kaskraker?

Cabaretier Herman Finkers schreef het scenario en speelt Jan. Jan is getrouwd met Gedda, gespeeld door actrice Johanna ter Steege. Jan krijgt zo ontzettend veel liefde van Gedda, dat hij het er na 35 jaar huwelijk steeds benauwder van krijgt. En een kat in het nauw maakt rare sprongen.

Volgens Nijenhuis is het geen film over Twente maar vertelt hij met de Beentjes van Sint-Hildegard een universeel verhaal. “Het is de eerste keer dat ik een film maak voor bezoekers boven de dertig”, grapte hij tijdens de persdag in januari. Bij z’n vorige films kon hij keer op keer wel een redelijke inschatting maken, maar denkt hij dat 'ie met deze film ook een kaskraker te pakken heeft?

Nijenhuis durft het van te voren niet te zeggen. "We hebben met deze film een risico genomen. Van mijn vorige film wisten we vooraf vaak wel dat er 300.000 mensen op af kwamen. Ik hoop dat deze film het ook goed zal doen."

Woensdag 12 februari gaat de film nog één keer in première in Kinepolis Enschede. Want bij een Twentstalige film, hoort ook een Twentse première inclusief groene loper. Daarna is de film in heel Nederland te zien.