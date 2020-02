Deventer stadscamping nu een 'golfslagbad' door harde wind en hoogwater IJssel

De combinatie van harde wind en hoogwater in de IJssel veroorzaakt bijzondere omstandigheden. Zo is de Deventer stadscamping op de Worp grotendeels ondergelopen en jaagt de harde wind golven over het kampeerterrein.

Het water op de camping is hoger gekomen dan verwacht, opgestuwd door de stormachtige wind. De stadscamping is nagenoeg volledig overstroomd. De camping is normaal gesproken het hele jaar geopend, maar is nu noodgedwongen gesloten.

Hoogste punt IJssel bereikt

Het hoogwaterpeil in de IJssel bereikte vanochtend naar verwachting het hoogste punt tijdens deze hoogwatergolf: 5.42 meter boven NAP. Voor de beeldvorming; bij 6.35 meter boven NAP overstroomt de Wellekade. Dat is overigens na de afronding van de uitgravingen in het kader van Ruimte voor de Rivier niet meer gebeurd. Het waterpeil zal vanaf nu gaan zakken.

Het Worpplantsoen achter de Deventer stadscamping is door het wassende water ook voor een flink deel overstroomd. Alleen met laarzen aan is het pad dwars door het park nog te betreden. Het park overstroomde voor het laatst in januari 2018. Toen vielen bij een heftige storm ook tientallen bomen om in het park. Daarvan is nu geen sprake.

Noodbrug sneuvelt

Als gevolg van de harde wind sneuvelde bij de Deventer jachthaven de noodbrug over het hoge IJsselwater. De brug zorgt bij hoogwater altijd voor een vaste oeververbinding tussen de steigers van de jachthaven en de kade.