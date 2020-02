Opheldering geëist over faillissement dubieus zorgbureau

De Kristal Welzorg Groep werd vorige week door de rechtbank in Almelo failliet verklaard.

Het zorgbureau was volgens de eigen website, die overigens intussen uit de lucht is gehaald, een kleinschalige thuiszorginstelling. De zorgaanbieder, die zich richtte op zorg voor allochtone Nederlanders, kreeg per 1 januari vorig jaar een contract van Samen14.

Vernietigende kritiek

Het onafhankelijk raadslid Janssen wil nu weten hoe dit mogelijk was. Vooral ook omdat twee rechtsvoorgangers al eens failliet gingen: in 2014 en 2016. Daarbovenop komt dat Kristal forse verliezen zou lijden en dat de Inspectie Volksgezondheid vernietigende kritiek had op het reilen en zeilen binnen deze thuiszorginstantie.

Dubieuze geldstromen

"Er zou sprake zijn van dubieuze geldstromen, een aandeelhouder die ineens spoorloos is, het niet betalen van de pensioenfondsen en de belastingdienst", aldus raadslid Janssen in schriftelijke vragen aan het gemeentebestuur.

Vooraf onderzocht

Janssen wil onder meer weten of Kristal vooraf is onderzocht. "En zo ja, hoe is het dan mogelijk dat deze zorgaanbieder door de screening is gekomen?" En als er geen onderzoek vooraf is geweest, wil Janssen weten waarom dat niet is gebeurd.

Janssen verwijst daarbij naar eerdere problemen rond een ander zorgbureau. "Hoe gaat u voorkomen dat in de toekomst dubieuze zorgverleners toch weer een contract krijgen?", aldus het onafhankelijk raadslid.