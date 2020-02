Rabobank topbestuurders donderdag voor rechter in Oad-zaak

In de slepende rechtszaak tussen de voormalige Oad-eigenaren, de familie Ter Haar, en de Rabobank worden donderdag twee topmannen van de Rabobank verhoord. De familie Ter Haar verwijt de Rabobank dat zij de reisgigant in september 2013 bewust de nek heeft omgedraaid. Ank Bijleveld, toen Commissaris van de Koning, nu minister van Defensie, heeft al eerder een verklaring in het voordeel van Oad afgelegd.

Met tranen in de ogen bracht topman Julius ter Haar op 25 september het nieuws naar buiten dat 'zijn' Oad failliet was. Zeventienhonderd mensen raakte hun baan kwijt en dat terwijl volgens Ter Haar de redding nabij was. "Maar de Rabobank gunde ons die tijd niet meer."

'Professioneel Rabo-vechter'

Sinds 2015 procedeert de familie Ter Haar tegen de Rabobank. Want, zo zegt de familie, de redding was nabij maar er werd door de bank doelbewust niet aan meegewerkt. Dus wordt er nu uitgezocht wat er in de laatste dagen voor het faillissement precies is gebeurd en toegezegd. Julius ter Haar noemde zich, toen de rechter hem naar zijn beroep vroeg, 'professioneel Rabo-vechter'.

Hebben de Rabo-topmensen werkelijk, enkele dagen voor het faillissement van 24 september, toegezegd dat Oad de tijd zou hebben om het reddingsplan tot uitvoer te brengen of hebben partijen elkaar verkeerd begrepen? Of is er gelogen? Waren de Rabo-topmannen helemaal niet op de hoogte van wat er op de werkvloer, bij de afdeling bijzonder beheer, zich afspeelde?

De twee Rabo-topmannen

Donderdag staan twee 'Rabotoppers' voor de rechter. Jan van Nieuwenhuizen staat nu aan de absolute top van de bank als 'groepsdirecteur', ten tijde van het faillissement was hij 'account-executive', verantwoordelijk voor de 'Oad-account'.

De ander, Sipko Schat, was in 2013 topbestuurder, hij werd kort na het faillissement van Oad ontslagen. Maar dat ontslag had te maken met zijn aandeel in de Libor-affaire, waarbij de Rabobank de rentestand kunstmatig hoog hield. De bank kreeg toen een boete van 774 miljoen euro.

Bijleveld getuigde eerder

De twee Rabotoppers zullen het donderdag zwaar krijgen, omdat minister van Defensie Ank Bijleveld, toen Commissaris van de Koning, heeft verklaard dat ze ervan overtuigd was dat de bank de Oad 'voldoende tijd' zou geven om het reddingsplan met Twentse investeerders rond te krijgen.

Die overtuiging had ze naar aanleiding van een telefoongesprek dat ze vrijdag 20 september had met Jan van Nieuwenhuizen, een paar dagen voor het faillissement.