Brandweer Twente: storm Ciara op plek drie qua hoogste aantal uitrukken

In Twente is de brandweer tot en met het middaguur 230 keer uitgerukt voor schade die is veroorzaakt door Ciara.

In Twente worden de meldingen sinds 2007 bijgehouden. Alleen voor de stormen in januari 2018 (600 meldingen) en in januari 2007 (860 meldingen) moest de brandweer vaker uitrukken.

"Het was een best bijzondere storm", zegt Marcel Kamphuis van brandweer Twente. "Het was wel één van de zwaardere stormen van de afgelopen jaren. Toch hebben we deze keer niet echt bijzondere meldingen gehad. Het ging vooral om omgewaaide bomen, takken op de weg, dakpannen die loslaten en platte daken die opwaaien. Gelukkig is van persoonlijk letsel nergens sprake geweest, daar zijn we heel blij mee."

Wateroverlast

De meldingen veranderden wel in de loop van de avond, vertelt Kamphuis. "Aan het eind van de middag en begin van de avond begon het hard te regenen, toen kwamen de meldingen van wateroverlast en problemen met riolen. De meest opvallende meldingen die we toen kregen, waren een boom die tegen een school was gewaaid in Almelo, een schoorsteen die op omvallen stond in Wierden en een schotel-tv die van een dak af waaide."

Na 23.00 uur liep het aantal meldingen terug, maar ook vanochtend moest de brandweer nog meerdere keren uitrukken voor stormschades. "Zodra het licht is, zien mensen toch ineens een omgewaaide boom liggen of dat boeidelen los zitten. Het ebt dus nog wel even na, zeker met het onstuimige weer van vandaag", zegt Kamphuis.