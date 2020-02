Ondanks verbod toch verkoop lachgas in Enschede, hoe zit dat?

Ondanks een verbod op het gebruik en de verkoop van lachgas in Enschede staat er toch iedere uitgaansavond een verkoper met een kraampje op de Oude Markt. Toch grijpen agenten niet in, hoe zit dat nou?

Woordvoerder Ton Kamp van de gemeente Enschede legt uit: "Momenteel geldt er alleen een verbod op het Willem Wilminkplein en een groot deel van Noorderhagen. Hier mag geen lachgas gebruikt of verkocht worden."

In de kroegen kan ik ook geen lachgas meer kopen?

"Dat klopt. Deze kroegen vallen namelijk ook in dat gebied en dus mag je daar ook geen lachgas kopen of gebruiken."

Waarom mag het dan wel op de Oude Markt?

"Wij kunnen als gemeente pas een verbod voor een gebied opleggen, als er vanuit de politie een officieel rapport ingediend wordt waarin staat dat het gebruik of de verkoop van lachgas leidt tot de verstoring van de openbare orde. Dit was dus het geval op het Willem Wilminkplein en in een groot deel van Noorderhagen, maar nog niet op de Oude Markt."

En dat blijft zo?

"Nou, het lijkt ons niet de bedoeling dat de verkoop zich op deze manier verplaatst. Dus er wordt hier in het gemeentehuis nagedacht over de uitbreiding van het verbod naar een groter gebied. Nu kunnen we het niet tegenhouden, want de verkoop en het gebruik van lachgas in dit gebied is niet strafbaar. Dus pas als de politie meldt dat het leidt tot een verstoring van de openbare orde, kunnen wij in actie komen."

En hoe zit het met de festivals in de gemeente?

"Die zijn, ongeacht de plaats van het evenement, al opgenomen in het verbod. Daar is de verkoop en het gebruik van lachgas dus al strafbaar."