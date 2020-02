Vito van Crooij schiet Jong PEC Zwolle langs Heracles, Go Ahead Eagles verliest van Heerenveen

Jong PEC Zwolle heeft het thuisduel tegen Jong Heracles in poule A van de beloften vanmiddag gewonnen. In de provinciehoofdstad werd het 1-0.

In de eerste helft waren er weinig kansen en geen treffer te noteren in Zwolle. Na een klein uur was het Vito van Crooij die de enige treffer van de wedstrijd maakte.

Go Ahead Eagles

De beloften van Go Ahead Eagles verloren op eigen veld van sc Heerenveen. Na een kwart wedstrijd kwamen de Friezen op voorsprong door Arjen van der Heide. Dat bleek na rust het enige doelpunt van de wedstrijd te zijn.

Stand

In de stand heeft PEC nu 8 punten en is het voorlopig tweede. Heracles heeft 4 punten en Go Ahead 1. FC Twente speelt in poule B en komt deze week niet in actie.