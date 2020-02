Tientallen Overijsselse ziekenhuisbedden onnodig bezet: "Groeiend probleem"

Dagelijks worden tientallen ziekenhuisbedden in Overijssel bezet gehouden door patiënten die al ontslagen hadden moeten worden. Dat blijkt uit een rondgang door RTV Oost, naar aanleiding van onderzoek door RTL . Gevolg is dat patiënten worden geweigerd en operaties worden uitgesteld.

Volgens RTL worden er landelijk minstens 560 bedden per dag bezet gehouden door 'verkeerde-bed-patiënten'. Tekort aan personeel en wachtlijsten maken dat deze patiënten niet kunnen doorstromen naar bijvoorbeeld een verpleeghuis of revalidatiecentrum, schrijft RTL.



MST

Bij Medisch Spectrum Twente (MST) in Enschede ging het vorig jaar om gemiddeld zestien tot zeventien patiënten per dag. Uitschieters zijn er vooral in de vakantieperioden en tijdens grieppieken en hittegolven: dan loopt het op tot 25 tot 30 mensen per dag.

Gevolg is dat nieuwe patiënten naar ziekenhuizen buiten de regio worden overgeplaatst, en dat operaties worden uitgesteld, laat een woordvoerder weten.

Isala

Bij Isala in Zwolle komt het steeds vaker voor dat patiënten onnodig bedden bezet houden. "Het is een groeiend probleem dat vorig jaar groter is geworden", laat een woordvoerder weten. Exacte cijfers zijn niet bekend.

Om toch een indruk te krijgen: op 31 januari lagen dertig patiënten, verdeeld over de locaties in Zwolle en Meppel, onnodig in een ziekenhuisbed. "Het is een complex probleem. Om hier meer zicht op te krijgen, zijn we begonnen met het bijhouden van cijfers."

Het Deventer Ziekenhuis

Het Deventer Ziekenhuis legde geen exacte cijfers voor. Volgens een woordvoerder gaat het dagelijks om zo'n vijf tot tien patiënten.

ZGT

Bij Ziekenhuisgroep Twente (ZGT), met ziekenhuizen in Hengelo en Almelo, worden er gemiddeld negentien bedden per dag onnodig bezet gehouden. "We merken dat het aantal over de jaren heel langzaamaan stijgt", zegt een woordvoerder.

Röpcke-Zweers

Het Röpcke-Zweers Ziekenhuis in Hardenberg heeft nog niet gereageerd op onze vragen.