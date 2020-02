Dubbele pech voor Deventer havenmeester; noodbrug kapot en waadpak lek

Het is improviseren geblazen bij de Deventer jachthaven langs de IJssel. De noodbrug over het hoge water is door de storm weggeblazen. En nu blijkt het alternatieve waadpak van de havenmeester ook nog eens lek.

Vorige week vrijdag werd de noodbrug tussen de jachthaven en de parkeerplaats aan de IJsseldijk voltooid. Door het hoge IJsselwater was de jachthaven niet meer met droge voeten bereikbaar.

Maar amper twee etmalen later vlogen de metalen en houten onderdelen door de lucht. "Ik zag het zondagavond toevallig gebeuren via de camera", zegt havenmeester Max Hendriks, die op een schip in de jachthaven woont. "Alles schoot los en in het water."

Alleen overdag

En daarom haalt Hendriks een alternatief uit de kast: een waadpak dat hem droog moet houden. "Want ik heb honger en wil brood halen", zegt hij maandag rond het middaguur. "Het waadpak is voor mij en de leden eigenlijk het enige goede alternatief. En dan ook nog overdag, want 's avonds kun je door de slechte verlichting niet door het water lopen."

Hendriks kan er niet om treuren. "Het is de natuur, het zijn de omstandigheden. En het is niet de eerste keer dat dit is gebeurd en ook niet de laatste", zegt hij. Waar hij minder blij mee is, blijkt na een eerste doorgang door het water: zijn waadpak is lek. Alles nat dus, na 100 meter door het water lopen? "Nee hoor", lacht de havenmeester uitbundig. "Alleen het klokkenspel."