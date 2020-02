WOII in vijftig foto's: Onderduikers vieren het paasfeest in Zwolle

Nico Noordhof en Atie Bartel boden in hun huis aan de P.C. Hooftstraat in Zwolle onderdak aan veertien Joodse onderduikers. Op de foto zien we onder andere Dries van Loggem, Gerard Caneel en Meier Caneel. Zij vieren hier het paasfeest.

Deze foto is bijzonder omdat tijdens de oorlog maar weinig mensen een fototoestel en een fotorolletje hadden. Het maken van zo'n foto bracht bovendien het risico met zich mee dat de foto in verkeerde handen zou kunnen komen en de mensen werden herkend. Dat is niet gebeurd. Alle veertien onderduikers overleefden de oorlog.

Joodse onderduikers vieren Paasfeest in Zwolle (Foto: Onbekend / Bron: Historisch Centrum Overijssel)

