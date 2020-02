Soap rond Villa De Rozenhof in Oldenzaal nadert einde

Het complex aan de Prins Bernhardstraat krijgt 47 zorgwoningen, waarvan er 8 in de statige villa komen. De resterende woningen komen in een fors nieuwbouwpand ernaast. Daar zit voor de omwonenden de grootste pijn. Ze vrezen parkeerproblemen en geluidsoverlast. Het grote gebouw kan spoorweglawaai uit de omgeving weerkaatsen naar hun woning.

Verder is er in de buurt grote frustratie ontstaan over de rol van de gemeente in deze kwestie. “De buurtbewoners voelen zich in de steek gelaten”, zegt hun woordvoerder. “De buurt heeft het vertrouwen verloren in de bescherming door het gemeentebestuur.”

Uitgangspunten losgelaten

Juist vanwege de kritiek van de buurtbewoners stelde de gemeente wel enkele uitgangspunten op voor medewerking aan het project. Maar gaandeweg zijn die uitgangspunten steeds meer losgelaten, klaagde de woordvoerder. Zo moest de monumentale zilveresdoorn bij de villa gespaard worden



De Raad van State constateerde vandaag dat dit zelfs een harde eis was en dat hieraan mogelijk niet wordt voldaan. De nieuwbouw van het zorgcomplex komt waarschijnlijk te dicht bij de beschermde boom te staan. Het gaat om een boomkroon met een diameter van vijftien tot twintig meter. Alleen flink snoeien van de kruin zou ruimte kunnen maken voor de nieuwbouw.

Breekpunt

De gemeente Oldenzaal verwerpt alle bezwaren over parkeren en lawaai. Toch kan er een breekpunt zijn waardoor het hele plan niet door gaat. De initiatiefneemster van het zorgcomplex moest gedwongen terugtreden. Het bestemmingsplan werd door de gemeenteraad goedgekeurd, omdat de toekomstige exploitatie van het zorgcomplex er goed uitzag. Nu de initiatiefneemster weg is, is ook het exploitatieplan van tafel.

De nieuwe eigenaar moet snel met een plan en een exploitant moeten komen. Zelf zegt hij wel toekomst te zien in het zorgcomplex.