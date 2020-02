WOII in vijftig foto's: NSB'er verkoopt weekblad Volk en Vaderland

Op onderstaande foto zien we een NSB'er die het weekblad Volk en Vaderland verkoopt op de Oude Vismarkt in Zwolle. Volk en Vaderland, vaak afgekort tot VoVa, was in 1933 tot 1945 het propagandaweekblad van de Nationaal-Socialistische Beweging (NSB) in Nederland. Iedere week werd overal in Nederland op straat het weekblad verkocht.

NSB'er verkoopt Volk en Vaderland in Zwolle (Foto: Onbekend / Bron: Historisch Centrum Overijssel)

