WOII in vijftig foto's: Op zoek naar voedsel in de Hongerwinter

Tijdens de Hongerwinter in 1944-1945 zijn tienduizenden mensen de IJsselbrug in Zwolle overgestoken om in noordoost Nederland eten te bemachtigen. Vooral vrouwen, kinderen en oudere mannen gingen op stap met handkarren, fietsen of bakfietsen.

Op deze foto zie je kleine groepjes van vier of vijf personen. Bij beschietingen kon zo'n groepje mensen beschutting zoeken in zogenaamde mangaten die langs de weg waren gegraven.

IJssel-sperre

De hongersnood ontstond door problemen met de voedseldistributie, vervoersbeperkingen en winterse omstandigheden. Vanaf december 1944 kwamen westerlingen massaal naar Overijssel. Op 1 maart 1945 ging de zogenaamde IJssel-Sperre in. Het aantal mensen dat toen nog over de IJsselbrug mocht, was zeer beperkt.

Op zoek naar voedsel in de Hongerwinter (Foto: Daan Querner / Bron: Historisch Dentrum Overijssel)

Overijssel viert vrijheid Overijssel is 75 jaar geleden in 17 dagen bevrijd. RTV Oost maakt van 1 t/m 17 april een Vrijheidstour door de provincie. Elke dag staat een bijzonder lokaal oorlogs- of bevrijdingsverhaal centraal. Tot begin april delen we elke dag een foto uit Overijssel met een bijzonder verhaal.