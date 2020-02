Paniek na instorten van dak konijnenopvang "Ik weet niet hoe nu verder'"

"Het is een enorme ravage, maar de konijnen hadden het geluk dat zij veilig zaten." Aniek Kalkman, eigenaresse van opvang Konijnenparadijs is nog niet van de schrik bekomen. Vanochtend stortte een deel van de schuur in, waarin ze haar konijnenopvang runt.

Aniek Kalkman schrok zich rot toen ze vanochtend om half negen de dakpannen zag vliegen. Storm Ciara heeft vanochtend bij haar huis in De Blesse, net over de grens tussen Overijssel en Friesland, flinke schade aangericht. Het bleef alleen niet bij vliegende dakpannen. De nok van de schuur is volledig verzakt, een muur is omgevallen en het dak is ingestort.

Met de konijnen gaat het goed

In die schuur runt Aniek haar konijnenopvang. Ongeveer zestig beestjes vangt ze op en probeert ze een nieuw huis te geven. Gelukkig gaat het goed met de konijnen. Aniek en haar man zijn de schuur aan het renoveren en de konijnen zitten in het deel dat al af is. Dat deel is gelukkig blijven staan.

Het had veel erger kunnen aflopen, vertelt Aniek. "De konijnen zaten eerst in het deel van de schuur, dat nu kapot is. Elke ochtend loop ik daar om de konijnen te verzorgen. Maar vanmorgen gelukkig niet."

Radeloos

"Vanochtend was het natuurlijk huilen en was ik in paniek. Nu kan ik het wel relativeren, maar het is echt een enorme ravage." Hoe nu verder? Daar heeft Aniek geen antwoord op. "Ik weet even niet hoe we het allemaal moeten doen straks.", zegt ze radeloos.

Extra hulp

Het gedeelte waar de konijnen zitten heeft de brandweer vrijgegeven, maar in het weggezakte stuk, daar mag ze niet in. "De wasmachine staat daar, daar kan ik nu niet bij. Ik kan niet bij de koelkast en er zijn kooien kapot."

Op dit moment zijn vooral extra vrijwilligers welkom. "We hadden al een tekort aan vrijwilligers, maar nu zal ik nog meer hulp nodig hebben met schoonmaken en verzorgen."