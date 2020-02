Deskundigen zeer kritisch over winningsplan gasveld Eesveen

Wiebes had geen goedkeuring mogen geven, vindt ook aardbevingsexpert Bal. Hij wijst op twee belangrijke factoren die spelen bij het in kaart brengen van aardbevingsgevaar door gasboringen. Allereerst de verwachte sterkte van een mogelijke aardbeving en ten tweede de afstand tussen het ondergrondse gasreservoir waar de aardbeving ontstaat en de gebouwen daarboven.

Meer schade door beving

Een aardbeving met een sterkte van 2,5 op de schaal van Richter kan volgens Bal in Eesveen tot waarschijnlijk 60% meer schade veroorzaken als een aardbeving met dezelfde sterkte in Groningen. En dat komt doordat het gasreservoir in Eesveen dichterbij de oppervlakte ligt dan in Groningen.

In Eesveen ligt het gasreservoir op een diepte van twee kilometer. In Groningen is die afstand drie kilometer. Bij het plan van gaswinner Vermilion is helemaal geen rekening gehouden met de afstand tussen gasreservoir en oppervlakte, constateert Bal. Hij vindt dat een overduidelijke wetenschappelijke misser.

Onzekerheden

Hij zegt ook dat de berekening van de maximale verwachte sterkte van een aardbeving bij Eesveen vol met onzekerheden zit. Maar een klein verschil in sterkte kan wel grote gevolgen hebben voor de bewoners van een gebied boven een gasveld.

Bij het plan van Vermilion is vooral gekeken naar ervaringen van het Groningse gasveld. Bal zegt dat het zeer twijfelachtig is of de gegevens over het Groningse gasveld bruikbaar zijn voor de gaswinning bij Eesveen. Want elk gasveld heeft zijn eigen bijzonderheden. Daarom pleit hij voor langdurig onderzoek naar het gasveld Eesveen.

Bodemdalingen

Borings- en bodemdeskundige Gerrit Wiggers wijst op incidenten die plaatsvonden bij boringen voor de eerste put van gasveld Eesveen. Daarbij is ondergronds een groot gat ontstaan met alle risico’s van bodemdalingen. Die risico’s zijn onvoldoende betrouwbaar in kaart gebracht, zegt Wiggers. Hij wil dat er snel metingen komen om de effecten van de gaswinning in de nieuwe put beter in beeld te krijgen.