Opnieuw geen straatverlichting in delen van Overijssel, Enexis werkt aan oplossing

Straatverlichting in Raalte doet het niet (Foto: News United / Arnold Roolvink)

Het is opnieuw raak in delen van Overijssel. Voor de vierde avond op rij werkt straatverlichting niet. Er komen meldingen uit onder meer Nijverdal, Raalte, Rijssen, Staphorst, Zwolle, Wijhe en Kampen. De problemen begonnen vrijdagavond toen in Zwolle het toonfrequent-signaal kapot ging. Volgens een woordvoerder van netbeheerder Enexis wordt morgen geprobeerd dat TF-signaal te herstellen. Tot die tijd is het behelpen.

De woordvoerder roept mensen die merken dat straatverlichting in hun buurt niet werkt op dit te melden bij Enexis. "Er gaan dan monteurs op pad die handmatig de lantaarns aanzetten." Het gevolg is wel dat de lantaarnpalen niet meer uitgaan. "Het gaat om de veiligheid, dus hebben we besloten dat de straatverlichting dan ook maar overdag moet branden."

Dat TF-signaal dat regelt dat lantaarnpalen 's avonds aan en 's morgens weer uit gaan, is al een oud systeem. "We waren al bezig met een nieuw systeem", aldus de woordvoerder. Die vervanging lijkt net te laat te komen. "Te laat wil ik niet zeggen, maar wat nu wel blijkt is dat we een probleem hebben als het niet werkt."

De problemen kunnen na vanavond zijn opgelost als het lukt om het TF-signaal in Zwolle te herstellen. "Morgenochtend gaan we samen met mensen die volop in het TF-signaal zitten, proberen het signaal repareren."