Minister Grapperhaus wil bezit van pedohandboek strafbaar stellen

Het bezit van het op internet circulerende pedohandboek wordt strafbaar. Dat schrijft minister Grapperhaus van Justitie vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Grapperhaus heeft een gesprek gehad met het Openbaar Ministerie over het pedohandboek.

"Ik acht een sterk signaal vanuit de overheid wenselijk, omdat het bezit van een pedohandboek volstrekt onacceptabel is", schrijft de minister.

In het handboek wordt beschreven hoe pedoseksuelen het vertrouwen van kinderen kunnen winnen. In Nederland is het bezit of de verspreiding van dit boek nu nog strafbaar niet strafbaar. Minister Grapperhaus is van plan dat te veranderen.

"Ik laat daarom verkennen wat de (wettelijke) mogelijkheden zijn om dit als zelfstandig (strafbaar) feit aan te pakken." De minister zal voor de zomer de Kamer inlichten over de uitkomsten van deze verkenning.

Tweede Kamerlid Jeroen van Wijngaarden kondigde onlangs nog aan met een motie te komen om tot een verbod van het handboek te komen. Hij verwees daarbij onder meer naar een man in Glanerbrug die zijn buurmeisje misbruikte. Hij bleek destijds instructies te hebben gekregen.

Wat Van Wijngaarden betreft hangt iemand, die wordt betrapt op het in het bezit hebben van het handboek, vier jaar celstraf en een geldboete van 83.000 euro boven het hoofd, een straf die gelijk is aan het in bezit hebben van afbeeldingen met kinderporno.

Ook de Hengelose jurist Yme Drost pleitte eerder al uitgebreid voor een verbod op het in het bezit hebben van het handboek.