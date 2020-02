Edisons voor rapper Snelle uit Deventer en Ilse DeLange uit Almelo

De in Almelo geboren Ilse DeLange won in de categorie 'Beste album' van 2019, Gravel & Dust. Ze versloeg in die categorie Snelle die genomineerd was voor zijn album Vierentwintig.

Snelle was in drie categorieën genomineerd, maar ging dus maar met één Edison naar huis. In de categorie 'Hiphop' moest hij het afleggen tegen Josylvio. Snelle was ook in die categorie genomineerd met zijn album Vierentwintig.