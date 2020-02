Gedeeltelijke doorstart voor Havi Travel: Jan de Wit Group neemt het failliete bedrijf over

Ondanks dat de vakbond FNV vorige week nog meldde dat er voor Havi Travel geen doorstart in leek te zitten, komt deze er toch. Jan de Wit Group neemt de vervoersactiviteiten over, hierdoor is er dus toch een doorstart voor het touringcarbedrijf uit Goor. Overigens gaat het wel om een hele bescheiden overname.

Volgens curator Eric Poelenije heeft De Wit bijvoorbeeld geen bussen, maar alleen maar de zogenoemde intellectuele eigendomsrechten overgenomen. Daarbij gaat het onder meer om de handelsnaam Havi, de websites en de telefoonnummers van het bedrijf.

Chauffeurs

De Wit wil volgens de curator tien chauffeurs in dienst nemen. Bij Havi werkten circa 50 tot 60 chauffeurs. De eerste sollicitatiegesprekken met het Havi-personeel zijn al begonnen.

Bij Havi werken in totaal 172 mensen. Voor hen is intussen ontslag aangevraagd. De tien beoogde chauffeurs moeten straks opnieuw in dienst worden genomen.

Naam Havi

Onduidelijk is overigens nog of de naam Havi ook in de toekomst gebruikt zal worden. "Dat is aan De Wit". Bij De Wit was nog niemand bereikbaar voor een toelichting.

'Waardevolle uitbreiding'

"Jan de Wit Group integreert per direct de klantenportefeuille van Havi Travel binnen haar eigen onderneming en ziet deze als een waardevolle uitbreiding van haar eigen nationale en internationale orderportefeuille", laat het vervoersbedrijf in een verklaring weten.

Personenvervoer

Jan de Wit Group is één van de grotere particuliere personenvervoerbedrijven van Nederland. Op de site staat dat het bedrijf honderd touringcars en 85 minibussen heeft. De vervoerder is zowel in binnen- als buitenland actief.