Onrust over kap monumentale populieren in oudste bos van Overijssel

Onrust over kap monumentale populieren in Zalk.

Ze staan in het oudste bos van Overijssel, in Zalk: twee grote monumentale zwarte populieren van ongeveer 150 jaar oud. Met een omtrek van ruim zes meter zijn het imposante bomen om te zien. Maar daar komt een eind aan.

De gemeente Kampen heeft een kapvergunning afgegeven, omdat beide bomen van binnen rot zijn. De gemeente wil voorkomen dat mensen op de naastgelegen weg gevaar lopen door stambreuk of vallende takken.

Het geeft natuurgids en inwoner van Zalk Mathijs Bakker een dubbel gevoel. "Ik snap wat betreft de veiligheid de keuze van de gemeente. Ik was er zelfs bang voor dat de bomen de storm van de afgelopen dagen niet zouden overleven. Maar als ik naar mijn natuurhart luister, vind ik dit natuurlijk ontzettend zonde. Het zijn bijzondere bomen."

Weg verleggen

Inwoners vinden de bomen ook beeldbepalend voor de omgeving. Ze hebben nog één troef in handen. Ze willen de gemeente vragen om de weg die langs de bomen loopt te verleggen, zodat het gevaar van stambreuk of vallende takken voor omstanders verkleind wordt. Bakker moet lachen om het initiatief. "Ik vind het een mooi idee, maar de gemeente heeft het financieel niet breed. Ik verwacht dus niet dat het een reëel plan is."

Geen bezwaren

De gemeente Kampen laat weten dat een extern bureau is ingeschakeld om de bomen te beoordelen. "Zij hebben bij beide bomen geadviseerd om ze te verwijderen", vertelt Bertil van Kolthoorn, communicatieadviseur van de gemeente. "Deze bomen houden wij al langer in de gaten. Er is sprake van vergevorderde houtrot tot diep in de stam. Omdat de bomen langs een weg staan, vormen ze een gevaar voor iedereen die langsrijdt of loopt."

De kapvergunning is vorig jaar aangevraagd en verleend. Toen zijn volgens de gemeente geen bezwaren ingediend.