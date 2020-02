Overleden miss Lotte van der Zee krijgt gedenkteken op Oostenrijkse berg

Het is deze maand een jaar geleden dat Lotte - een dag voor haar twintigste verjaardag - plotseling onwel werd, waarna ze later in een ziekenhuis in München overleed. Uit het voorlopige autopsierapport blijkt dat vermoedelijk het zogenoemde Brugada-syndroom haar fataal is geworden: een aandoening die de 'elektrische activiteit' van het hart verstoort, waardoor ritmestoornissen kunnen optreden.

Kamer 01

Lottes ouders Bert en Eugeniek van der Zee hebben er bewust voor gekozen om dit jaar 'gewoon' weer met wintersport te gaan. Dat doen ze heel bewust in hetzelfde hotel, waar ze ook altijd met Lotte verbleven. Sterker, ze doen dat in de kamer 01, de plek waar zich het drama voltrok, zo vertelden ze eerder uitgebreid tegenover RTV Oost.

Bert en Eugeniek reizen binnenkort samen met vrienden en familie af naar Oostenrijk. Om hun dochter te herdenken, maar ook om de mensen in het Oostenrijkse skidorp te bedanken die een jaar geleden zo met hen meeleefden toen Lotte in het ziekenhuis vocht voor haar leven.

Inscriptie

In Westendorf willen ze twee gedenkstenen neerleggen. Met een inscriptie met de geboorte- en sterfdatum van hun dochter.

Daarvoor lieten ze zich inspireren door de twee gedenksteentjes, die ze vlak na de crematie van de uitvaartleidster kregen. Eugeniek: "Twee kleine steentjes met een inscriptie die Bert en ik dagelijks bij ons dragen. Daarvan hebben we er twee in een groter formaat laten maken."

Lotte ambieerde een baantje bij de tv (Foto: RTV OOST)

Laatste foto Lotte

Een van de stenen willen ze leggen in het hotel, waar ze al jarenlang voor wintersport komen. "Het andere komt te liggen bij het restaurant bovenop de berg, waar die laatste foto van Lotte is gemaakt. De bekende foto van Lotte in haar felrode skipak."

De urn met as blijft overigens in Enschede. "Nee, we gaan de as niet uitstrooien. We willen Lotte bij ons houden."

Respecteren

De gedenksteen zal overigens niet worden beveiligd. Ze vertrouwen erop dat anderen het gedenkteken zullen respecteren. "En als er dan toch iemand is die er meer aan denkt te hebben dan wij, dan moet dat maar zo zijn. Wij hebben in ieder geval onze uiterste best gedaan om dit voor Lotte te realiseren."

'Dichtbij ons'

De gedenksteen wordt een blijvend eerbetoon aan hun overleden dochter. "Een plekje waar we telkens naar terug kunnen keren en waarvan we het gevoel hebben dat ze daar dichtbij ons is."