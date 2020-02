'Gebruik rubberkorrels hoeft niet problematisch te zijn, mits verspreiding wordt voorkomen'

Minister Van Veldhoven, van milieu, vindt het niet problematisch dat veel sportclubs kunstgrasvelden met rubberkorrels hebben. Dat schrijft ze in antwoord op Kamervragen van CDA'er Maurits von Martels.

Von Martels trok begin januari aan de bel, naar aanleiding van een rechterlijke uitspraak tegen het sportbedrijf van de gemeente Enschede, Sportaal. Bij voetbalclub Vogido waren kunstgraskorrels buiten het veld terechtgekomen. Omdat dat slecht zou zijn, kreeg het sportbedrijf een boete. Ook zou Sportaal zich niet aan de zorgplicht hebben gehouden.

Von Martels wilde van de minister uitleg hebben over wat die zorgplicht precies inhield. De minister zegt dat die zorgplicht niets meer is dan het voorkomen dat er korrels buiten het veld terechtkomen.

Waar gaat deze zaak over?

Deze zaak draait om sportclubs die kunstgrasvelden hebben, waarop zogenaamde rubbergranulaatkorrels zijn uitgestrooid. Op 19 december werd Sportaal, het sportbedrijf van de gemeente Enschede veroordeeld, omdat dit soort rubberkorrels buiten het kunstgrasveld bij de voetbalclub Vogido lagen. De rechter vond dat Sportaal zich niet aan zijn zorgplicht hield en ook zou een artikel van de Wet Bodembescherming zijn overtreden. Sportaal kreeg een boete van vijfduizend euro. Maar de advocaat van Sportaal vindt dat het bewijs tegen het sportbedrijf flinterdun is. Dat geeft het OM ook toe, maar zegt ook dat het voldoende bewezen is dat rubberkorrels niet goed voor de natuur zijn. De vraag is nu vooral wat er verder gaat gebeuren, want veel sportclubs hebben rubberkorrels op kunstgrasvelden liggen. Daarom verwacht de advocaat van Sportaal in ieder geval meer rechtszaken over dit onderwerp. In Enschede worden de komende tijd in ieder geval geen kunstgrasvelden met rubberkorrels meer aangelegd, zo zei de wethouder in september al.

"Het gaat om een dubbele zorgplicht", schrijft Van Veldhoven. "In de eerste plaats de verplichting om de verontreiniging te voorkomen. En in de tweede plaats moet, als de verontreiniging zich toch voordoet, de bodem worden gesaneerd om de directe gevolgen van de verontreiniging te beperken dan wel zoveel mogelijk ongedaan te maken."

'Niet problematisch'

Hoewel Sportaal denkt dat meer clubs een rechtszaak over dit onderwerp kunnen verwachten, vindt de minister het geen probleem dat sportclubs deze rubberkorrels op het veld hebben liggen. "Het gebruik van rubbergranulaat korrels hoeft niet problematisch te zijn, mits de verspreiding van dit materiaal naar de bodem en het oppervlaktewater zoveel als mogelijk wordt voorkomen."

De minister zegt ook dat clubs informatie hebben gekregen over hoe de verspreiding van die korrels voorkomen kan worden. Clubs kunnen ook vanaf dit jaar subsidie aanvragen om bijvoorbeeld planken aan de zijkant van velden te zetten.

Kurk

Von Martels vroeg zich in zijn Kamervragen ook af of kurk een alternatief voor rubberkorrels kan zijn. Van Veldhoven heeft geld (1,5 miljoen euro) gestoken in een onderzoek naar 'milieuvriendelijke sportvelden'.

Het doel daarvan is om een kunstgrasveld te maken dat recyclebaar is en waarbij en geen of biologisch afbreekbare korrels wordt gebruikt. Waarschijnlijk worden die plannen begin 2021 concreet.