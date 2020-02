Politie krijgt nieuwe meldingen over sektes na verhaal Hannelore

De politie heeft recent nieuwe meldingen over sektes binnengekregen. Aanleiding vormt het verhaal rond 'Hannelore, het meisje uit de sekte', zoals de titel van het vorige week gepresenteerde boek luidt. RTV Oost zond een uitgebreide documentaire uit over deze Overijsselse vrouw, die ooit als driejarig meisje jarenlang verstrikt raakte in de sekte Gemeente Gods van de beruchte sekteleider Sipke Vrieswijk, alias De Profeet.

Het verhaal van Hannelore blijkt volop emoties los te maken bij haar lotgenoten. Eerder al meldde RTV Oost dat andere slachtoffers zich hebben gemeld bij Frank Krake, de Hengelose auteur van het spraakmakende boek.

Klachten

Maar ook de politie krijgt nu meldingen en tips binnen over sektes, zo bevestigt een woordvoerster desgevraagd. "Er zijn inderdaad reacties geweest naar aanleiding van de berichtgeving over sektes en misstanden binnen besloten groeperingen", aldus de zegsvrouw.

Strafbare feiten

De politie onderzoekt in dat verband onder meer of er sprake is van strafbare feiten. "We beoordelen bij de binnengekomen meldingen en tips of er sprake is van dwang, geweld of andere criminele handelingen." Over de concrete inhoud van de meldingen doet de politie geen verdere mededelingen.

Wel wil de politie kwijt dat mensen worden doorverwezen: "We pakken de signalen op en verwijzen door naar de huisarts of de instantie Veilig Thuis. We zullen er alles aan doen om slachtoffers te voorkomen of op te vangen."

Aantal klachten

Onduidelijk is om hoeveel meldingen het gaat. "We leggen niet alle telefoontjes vast, waar de collega's advies hebben gegeven. Dus om hoeveel doorverwijzingen naar reguliere hulpverlening gaat, is niet bekend."

Speciaal meldpunt

Tot begin dit jaar had Nederland een speciaal meldpunt voor sektes, maar nadat de subsidiekraan werd dichtgedraaid, is dit Sektesignaal.nl opgeheven. Sindsdien zijn de politie en de wijkagent de eerst aangewezenen om zich over meldingen en tips te buigen.

Overigens gaan verschillende Kamerleden er binnenkort nog wel bij minister Grapperhaus op aandringen dat er een alternatief komt, waar slachtoffers maar ook ongeruste familieleden en vrienden van sekteleden terecht kunnen voor klachten. Vooral omdat het meldpunt werd opgeheven, terwijl er uitgerekend vorig jaar sprake was van een recordaantal meldingen. Naar schatting zijn er in ons land momenteel meer dan tachtig sektes met circa tienduizend volgelingen actief.

'Niet in hokjes plaatsen'

De politie wil overigens niet spreken van sektes. "We mogen vanuit oogpunt van privacywetgeving mensen niet 'in hokjes plaatsen'. Daarom kent ons registratiesysteem het woord sekte niet", aldus de woordvoerster.