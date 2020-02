Waarom alle verpleegsters weglopen met Bas (45) uit Hengelo

"Met een man werken is toch anders", zegt een van zijn collega's. "Het is goed voor de sfeer. Maar ook als er iets kapot is, dan weet hij daar toch meer van", vertelt ze lachend.

Maar ook patiënten lopen met de Hengeloër weg. "Hij doet het fantastisch, kan niet beter", zegt een van hen. Dat Bas pas sinds september in de zorg werkt, verwacht bijna niemand.

'Totaal andere omgeving'

Bas, op de werkvloer omringd door vrouwen, merkt dat ook het werk totaal verschillend is. "In de bouw was ik bezig met commercie en producten, hier staan mensen centraal", legt hij uit. "Het is een heel andere dynamiek."

Een dynamiek die hem veel beter ligt. "Ik had het goed voor mekaar in de bouw, maar plezier moet de overhand hebben", vindt Bas. Of hij ooit terug zou willen naar de bouw? "Nee, voor geen goud."

Bas gooide het roer volledig om: