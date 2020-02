Lindhout leidt FC Twente tegen AZ, Gözübüyük arbiter bij PEC Zwolle tegen Feyenoord

PEC Zwolle krijgt zondag om 16.45 uur Feyenoord op bezoek en daarbij is Serdar Gözübüyük de arbiter van dienst. Heracles Almelo speelt voor de tweede week op rij op vrijdag. Bij VVV-Venlo is Ingmar Oostrom vanaf 20.00 uur de scheidsrechter. Dit is het volledige programma in de eredivisie.

Go Ahead Eagles

In de Keuken Kampioen Divisie gaat Go Ahead Eagles op bezoek bij MVV Maastricht. Dat duel is zondag om 14.30 uur en wordt gefloten door Edgar Bijl. Bekijk hier het volledige schema in de 1e divisie.

Overijsselaars

Bas Nijhuis uit Enschede en Björn Kuipers uit Oldenzaal komen komend weekend niet in actie.