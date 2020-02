Justitie eist forse celstraf tegen Enschedese 'Kameel'

Kameel, van origine sportinstructeur, zegt zelf dat hij 'alleen maar' bijhield hoeveel drugs er 'in- en uitging'. En dat hij wat geld wilde verdienen om voor zijn zieke moeder te zorgen. Ook "was de huur nogal duur." De Reclassering noemt hem naïef en te goed van vertrouwen. Kameel zegt er geen cent aan over te hebben gehouden; "Alleen maar 1 grote puinhoop."

Maar dat ziet het OM heel anders. "Hij stuurt via chats medeverdachten aan bij een witwas-actie, koerierde geld en er zijn veel chats van hem over drugs, coke en geld." Daarnaast heeft hij volgens het OM vele duizenden euro's in z'n zakken gestopt.

Goliath

Gisteren werd er een iets hogere celstraf geëist tegen drie medeverdachten, omdat zij langer betrokken lijken te zijn bij de bende. Volgens het OM zijn ze allen lid geweest van een groep die online wereldwijd drugs verkocht.

Door de journalistiek wordt de drugsgroep 'Goliath-bende' genoemd, naar de naam van het grote onderzoek 'Goliath'. De leden zouden in anderhalf jaar drie miljoen euro hebben witgewassen.

Ironchat

In oktober en november 2018 deed de politie invallen in opslagplaatsen van de bende. Daarbij zijn ongeveer 100 kilo harddrugs in beslag genomen. De politie kwam de verdachten op het spoor door de ‘meekijkoperatie’ Goliath, waarbij de politie en het Openbaar Ministerie Oost-Nederland toegang wisten te krijgen tot het versleutelde berichtenverkeer via de chatapp Ironchat.

Criminelen dachten via deze app onbespied met elkaar te kunnen communiceren. De officier tijdens de zitting: “Uit de chats kan worden afgeleid, zeker ook in combinatie met verklaringen, dat verdachten zich langdurig hebben beziggehouden met drugshandel en witwassen.”

Professioneel

Volgens de officier is er sprake van “een professioneel, modern opererend crimineel samenwerkingsverband, gericht op harddrugs, met afgeschermde - althans dat dachten ze – communicatie. Ze maakten gebruik van het darkweb, bitcoingeldstromen en een (klein) wagenpark vol verborgen ruimten. Er werd op grote schaal gehandeld, getuige de enorme hoeveelheden drugs die zijn aangetroffen en de geldstromen die in beeld zijn gebracht vanuit de bitcointransacties.”

Tegen twee andere medeverdachten zijn vandaag ook straffen geëist. Eén wordt verdacht van ondermeer drugstransport, de ander van witwassen van drugsgeld. De laatste is een broer van een vermeend kopstuk van de bende, die momenteel vastzit in Duitsland. Tegen hem is 120 uur werkstraf geëist. Tegen de vermeende drugskoerier is 4,5 jaar cel geëist.

Volgende week kunnen de advocaten van alle verdachten hun kant van het verhaal laten horen.