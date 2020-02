Straten in Overijssel weer verlicht, maar storing is nog niet verholpen

Als het goed is, brandt vanavond in heel Overijssel de straatverlichting weer. Toch is het probleem met de schakeling van de straatlantaarns nog niet verholpen.

Het probleem wordt veroorzaakt door een technisch mankement in een elektrische installatie in Zwolle. Het gaat om een apparaat dat een zogeheten TF-signaal produceert. Dit signaal wordt op het elektriciteitsnet uitgezonden en bedient de schakeling van de straatverlichting.

Verouderd systeem

Het repareren van deze installatie is volgens Enexis peperduur en kost veel tijd. Het betreft een techniek die al tientallen jaren bestaat en sterk is verouderd. Er zijn weinig mensen die kennis hebben van dit systeem. Daarom is er een expert overgekomen vanuit Zwitserland die het probleem moet oplossen.

Tijdelijke oplossing

Intussen werkt Enexis aan tijdelijke oplossingen. Zo blijft in sommige delen van Overijssel de verlichting dag en nacht branden. Het licht is per straat of wijk handmatig aangezet en het kost teveel tijd om dit dagelijks te bedienen. Op andere plekken zijn tijdschakelaars geplaatst in elektriciteitskasten. Ook zijn er straten waar de lantaarns nog wél een TF-signaal ontvangen. Dit signaal komt vanuit een elektrische installatie in Hoogeveen.

Vervangen

Het systeem met TF-signalen zou volgend jaar worden vervangen door een ander soort schakeling die per straat of wijk te bedienen is. Enexis werkt aan een plan om het nieuwe systeem veel sneller in te voeren.

Toch donker?

Als het goed is, brandt de straatverlichting vanavond overal. Als dit niet zo is, kan er worden gebeld naar 0800 9009, het storingsnummer van Enexis. Dan zet een monteur het licht handmatig aan.