OM verwacht nieuwe aanhoudingen drugslab Oldenzaal

Na uitgebreid sporenonderzoek door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) zouden meerdere verdachten geïdentificeerd zijn.



De politie deed op 2 november vorig jaar een inval in de voormalige oud-metaalhandel. Ze troffen er een groot professioneel opgezet drugslaboratorium aan waar amfetaminen werden geproduceerd.

Twee vrachtwagens vol

In het pand stonden IBC-containers met chemicaliën, gasflessen, blauwe vaten, filtersystemen, (druk)ketels en afzuiginstallaties. Er waren twee vrachtwagens voor nodig om alles te vervoeren.



Het pand was berucht in Oldenzaal. Niet alleen omdat de metaalhandel van de 38-jarige in 2018 failliet ging, maar ook omdat de gemeente het bedrijf wegens onregelmatigheden op de korrel had.



De eigenaar van het bedrijf in Oldenzaal zegt dat hij niets te maken heeft met de productie van de drugs. Volgens zijn advocaat verhuurde hij het pand alleen. Ook de 33-jarige klusjesman, die tijdens de inval werd aangehouden, zegt van niets te weten.



Katvangers

Volgens de officier van justitie zijn er meer dan voldoende aanwijzingen dat de twee verdachten nauw betrokken waren bij het lab. Het huurcontract zou zijn ondertekend door een 'katvanger', die voor het gebruik van zijn gegevens duizend euro kreeg. Ook zou uit gesprekken via WhatsApp blijken dat de Oldenzaler de klusjesman opdrachten geeft om de ruimte waar het lab zat klaar te maken. Het DNA van de klusjesman werd ook aangetroffen op een sigarettenpeuk in die ruimte.



De 38-jarige en een derde verdachte, wiens aanhouding door justitie niet naar buiten werd gebracht, zouden voor de klusjesman meermaals een kamer hebben geboekt in een hotel in de buurt. In de koffer van de klusjesman zou een boodschappenbriefje gevonden zijn met daarop een lijst van spullen die gebruikt worden voor de productie van synthetische drugs.



Ook een pistool dat in de kluis van de eigenaar lag en een in het plafond verstopt koffertje met munitie, wijzen volgens de officier op criminele bezigheden.



De advocaten van de twee verdachten vroegen de rechters in Almelo om de voorlopige hechtenis op te heffen. Dat werd afgewezen. Waarschijnlijk gaat de strafzaak in mei verder.