Zeven jaar celstraf geëist tegen mannen die vrouw uit De Krim in meterkast opsloten

De vrouw zat urenlang in de meterkast opgesloten (Foto: 112 Hardenberg)

7 jaar cel geëist tegen verdachten van overval in De Krim

De drie mannen die volgens het Openbaar Ministerie een 82-jarige vrouw uit De Krim vijftien uur lang in de meterkast hebben opgesloten moeten allemaal zeven jaar de cel in. Dat eiste het Openbaar Ministerie vanmiddag in de rechtbank in Zwolle.

De verdachten zijn twee werkloze mannen van 44 en 46 uit Drenthe en een man van 20 uit Friesland. Ze zaten alle drie om geld verlegen, zo bleek uit hun verklaringen in de rechtbank.

Het plan was bij de bewoonster van het huis aan de Kikkertsveldweg in De Krim in te breken en de zitmaaier te stelen. Daarbij maakten ze vooraf een rolverdeling. De man van 20 zou aanbellen, de tweede man zou de bewoonster met een taser bewerken zodat ze onwel werd, de derde man zou in de auto wachten.

Zichzelf getaserd

Maar het plan pakte niet uit zoals ze hadden bedacht. Op het moment dat een van de mannen de taser in het gezicht van de bewoonster drukte, kreeg hij zelf een elektrische schok. Daardoor lag hij een kwartier lang buiten in de struiken om bij te komen.

Meterkast

De bewoonster werd volgens het Openbaar Ministerie door de jongste verdachte opgesloten in de meterkast, zodat de mannen daarna ongestoord het huis konden doorzoeken. Ze hebben een zitmaaier gestolen, een handtas, een laptop, sieraden en de lader van een elektrische fiets. "Een laffe en walgelijke overval met een vrij lullige buit voor wat ze de vrouw hebben aangedaan", aldus de officier van justitie.

Na een half uur zijn de mannen vertrokken, maar de 82-jarige bewoonster hebben ze in de meterkast laten zitten. Pas vijftien uur later werd ze bevrijd door leden van haar volksdansgroep, die poolshoogte kwamen nemen omdat ze daar niet was verschenen.

Anonieme tips

De politie kwam de mannen op het spoor nadat Opsporing Verzocht aandacht aan de zaak besteedde. Bij Meld Misdaad Anoniem kwamen meerdere tips binnen. Zo zou de zitmaaier bij een verdachte in de tuin staan in Coevorden. De zitmaaier werd door hem te koop aangeboden en is uiteindelijk voor 400 euro verkocht.

Bij de jongste verdachte werd een foto op zijn telefoon gevonden van de laptop van de bewoonster. Die wilde hij via Marktplaats verkopen. Ook zat er DNA van de bewoonster op zijn kleding. De gestolen ringen zijn uiteindelijk verkocht als sloopgoud. Van de opbrengst heeft een van de mannen een auto gekocht.

De mannen uit Drenthe blijken al een tijd voor de overval bij het huis in De Krim te zijn geweest. Ze informeerden ze bij de bewoonster naar oud ijzer, maar ze gingen toen onverrichter zake naar huis. Daarna is volgens het OM het plan ontstaan om bij haar in te breken.

Geen grasmaaier

Volgens de officier van justitie heeft de bewoonster door de opsluiting een groot risico gelopen om te overlijden. Ze zat vandaag zelf in de rechtszaal, maar maakte geen gebruik van haar spreekrecht. Volgens de officier van justitie heeft ze nog steeds last van haar rug, maar zit ze nog vol energie. "Ze blijft daar ook wonen en laat zich niet wegjagen", aldus de officier. "Een nieuwe grasmaaier komt er niet, de tuin laat ze nu doen."