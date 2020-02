WOII in vijftig foto's: aanleg van een schuilkelder in Markelo

Op deze foto zien we hoe een schuilkelder aan de Stokkumerweg in Markelo wordt aangelegd. Dit gebeurt bij de familie Huisken, het jongetje in het witte hemd is de in 1935 geboren Herman Hendrik Huisken. Wie er nog meer op de foto staan, is niet bekend.

Aanleg schuilplaats in Stokkum (Foto: Onbekend / Bron: Stichting Heemkunde Markelo)

Overijssel viert vrijheid Overijssel is 75 jaar geleden in 17 dagen bevrijd. RTV Oost maakt van 1 t/m 17 april een Vrijheidstour door de provincie. Elke dag staat een bijzonder lokaal oorlogs- of bevrijdingsverhaal centraal. Tot begin april delen we elke dag een foto uit Overijssel met een bijzonder verhaal.