Oud-directeur Bakker van De Klokkenbelt trots op nieuwbouw

De Klokkenbelt dankt zijn naam aan de markante toren. Het gebouw, een ontwerp van architect Auke Komter, was van 1952 tot eind 2016 in gebruik als huisvesting voor ouderen. Het gebouw was het eerste naoorlogse bejaardenhuis voor Almelo. In de jaren zeventig werden de woonvleugels gesloopt en herbouwd en voorzien van een extra woonlaag. Maar op den duur bleken de kamers te klein en de ruimtes te onpraktisch.

Sloop was geen optie

Toch koos eigenaar woningstichting St. Joseph (STJA) in de nieuwe eeuw niet voor sloop. Gaby Drees: "Het was vooral de binnenkant die niet meer voldeed aan de tegenwoordige eisen. En het was ook duurzamer om het te behouden. En daarbij, de markantheid van het gebouw".

Voor Almelo is vooral de klokkentoren een landmark, zegt Drees. Dit in combinatie met de bijzondere architectuur van het centrale hoofdgebouw maakt dat de Almeloërs verknocht zijn aan het pand op de hoek van de Vriezenveenseweg met de Ootmarsumsestraat.

tekst gaat verder onder foto

de klokkentoren van De Klokkenbelt (Foto: eigen foto rtvoost)

Binnenkant totaal op de schop

Het interieur is totaal op de schop gegaan. Binnenmuren zijn gesloopt, balkons werden bij de woningen getrokken en de lange eentonige gangen maakten plaats voor corridors met ruimtes voor gemeenschappelijke keukens annex huiskamers. Om rollators en scootmobielen de ruimte te geven, zijn er muren verplaatst.

"Rollators stonden in de weg"

"Een hele verbetering", noemt Geert Bakker het. Bakker was van 1982 tot 1995 directeur van de Klokkenbelt. "Toen ik er kwam te werken waren er nog maar een paar rollators en zo, maar toen ik wegging stonden de gangen vol. We hebben zelfs de organisatie er op aan moeten passen."

Bakker volgt de ontwikkelingen in de zorg nog altijd kritisch. "Dat er verzorgingsplaatsen weggingen is normaal. Maar het is veel te snel gegaan."

tekst gaat verder onder foto

Trots op nieuwbouw (Foto: eigen foto rtvoost)

Van kleine kamertjes naar ruim appartement

Voor de vernieuwde kamers heeft Bakker niets dan lof. "Zoveel ruimte, ook voor de tilliften. Daar hadden wij vroeger altijd problemen mee." Die ruimte kon er komen door twee kleine kamers samen te voegen tot een ruim appartement.

Hoofdhuurder wordt InteraktContour. Deze organisatie is gespecialiseerd in zorgverlening en ondersteuning van mensen met een niet aangeboren hersenafwijking. InteraktContour is actief in de veertien Twentse gemeentes en gaat in de Klokkenbelt 48 appartementen huren.

Alle woonzorgappartementen worden geheel rolstoelproof. Daarnaast is er ruimte voor dagbestedingsactiviteiten. Hier zijn mogelijkheden voor een restaurant, kapper, pedicure en het houden van vergaderingen en cursussen. Een woonvleugel met daarin achttien zelfstandige appartementen, blijft beschikbaar voor huurders van STJA. Daarnaast huurt ook de organisatie Twentse Zorgcentra maximaal dertien appartementen in het hoofdgebouw.

Keuken wordt gezondheidscentrum

De voormalige keuken en de linnenkamer van de Klokkenbelt wordt een eerstelijns gezondheidscentrum met plek voor een apotheek, huisartsenpraktijken fysiotherapeuten en een prikpost. "Dat gaat voor reuring zorgen", meent Drees.