Windhoos in IJhorst: "In tien seconden zo'n ravage, dat is enorm schrikken"

"Het was in vijf of tien seconden gebeurd, het leek wel een windhoos. Ik werd gebeld door gasten op het park, we zijn allemaal ontzettend geschrokken." Jannie van Hoek is parkmanager van EuroParcs Resort Reestervallei en loopt met een paar journalisten door de stromende regen naar de zwaarst getroffen huisjes.

tekst gaat verder onder foto

Boom dwars door dak chalet (Foto: RTV Oost\Chantal Everaardt)

Of het nu een windhoos was of een valwind, dat mogen de deskundigen uitmaken. Wat je ziet op het park is een schuin spoor van vernielingen: bomen die compleet afgeknapt zijn en veel afgebroken takken.



Van een huisje is het dak compleet verwoest, een boom is er dwars doorheen gegaan. Een tuinschuurtje werd een stukje opgetild door de wind en viel in stukken op de grond.

tekst gaat verder onder foto

Tuinschuurtje vernield door de wind (Foto: RTV Oost\Chantal Everaardt)

De directe buren van een van de vernielde chalets stonden gisteravond wel even te trillen op hun benen, vertelt Jannie. "Er zit maar een paar meter tussen, ze hadden niet eens in de gaten wat er gebeurde, zo snel. Gelukkig was dit huisje niet verhuurd. Je denkt als de storm van zondagavond zonder problemen is geweest, dat het klaar is. Dit had niemand verwacht. Ontzettend schrikken."