WOII in vijftig foto's: Toosje overleefde als enige van haar gezin de oorlog

Deze foto is waarschijnlijk genomen vlak na de bevrijding bij de boerderij van de familie Broeze in Ypelo. Van links naar rechts zien we Hendrik Broeze, Wilhelmina Broeze-ter Horst, Johanna Groothaar-Broeze, Hendrik Broeze, Jan Hendrik Broeze en Hendrik Willem Broeze. Laatstgenoemde is nog in leven en woont nog op deze boerderij.

Toosje Stuiver

De soldaat rechts is waarschijnlijk een onderduiker, zijn naam is niet bekend. Het meisje op de voorgrond is de Joodse Toosje Stuiver. Zij is via een Enterse dokter op de boerderij terechtgekomen. Na de oorlog bleek haar gezin niet meer in leven en is ze bij haar oom en tante gaan wonen. Tegenwoordig woont Toosje in Melbourne, Australië.

Onderduikers in Ypelo bij "De Hos" (Foto: Onbekend / Bron: Stichting Historische Kring Wederden)

Overijssel viert vrijheid Overijssel is 75 jaar geleden in 17 dagen bevrijd. RTV Oost maakt van 1 t/m 17 april een Vrijheidstour door de provincie. Elke dag staat een bijzonder lokaal oorlogs- of bevrijdingsverhaal centraal. Tot begin april delen we elke dag een foto uit Overijssel met een bijzonder verhaal.