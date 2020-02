Minister Van Nieuwenhuizen: "Er is niet gesjoemeld met stikstofberekeningen"

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft niet gesjoemeld met stikstofcijfers. Dat zegt minister Van Nieuwenhuizen in het vragenuurtje, gistermiddag in de Tweede Kamer. De NOS en De Stentor meldden dat naar aanleiding van een nieuwe ontdekking van ingenieur Leon Adegeest uit Dalfsen. Hij vond een berekening van het ministerie, waarin de uitstoot van stikstof vanaf Lelystad Airport wel (grotendeels) op de juiste manier berekend wordt. Deze berekening is echter nooit naar de Tweede Kamer gestuurd.

Al in maart 2014 wist het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat dat de stikstofuitstoot van Lelystad Airport veel hoger zou zijn dan tot nu toe beweerd werd. In juni 2014 is een herberekening uitgevoerd, waarbij de depositie direct aan de startbaan van 150 mol per hectare per jaar zakt naar 1 mol per hectare per jaar. (Mol is de rekeneenheid voor hoeveelheid stof.)

Deze enorme daling zou te verklaren zijn omdat er een foutje was gemaakt in de eerste berekening. Adegeest concludeert dat de verklaring voor dat 'foutje' niet klopte.

Daarnaast ontdekte Adegeest het bestaan van een berekening waarin het ministerie veel realistischer rekent. Maar die berekening is nooit met de Tweede Kamer gedeeld en altijd geheim gehouden.

'Geheim gehouden'

Afgelopen december kreeg het Rijks Instituut Volksgezondheid en Milieu (RIVM) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) de opdracht om de bevindingen van Adegeest over de stikstofberekeningen voor Lelystad Airport te controleren. Deze bevindingen zijn die maand ook gedeeld met de commissie Remkes.

Adegeest ontdekte dat het ministerie van I&W een eigen berekening mee stuurde naar het RIVM, die tot op dat moment nooit eerder naar buiten was gebracht. Een berekening van het ministerie waarin wel de juiste wegen zijn meegenomen en ook voor vliegtuigen een meer realistische stikstof uitstoot gehanteerd wordt. Een berekening waaruit blijkt dat het vliegveld voor meer stikstof zorgt, is dus nooit met de Tweede Kamer gedeeld.

Controle

Adegeest kwam daar achter in een telefoontje met een stikstofspecialist van het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Die specialist bleek van het ministerie de opdracht te hebben om te controleren of Adegeest zijn berekeningen goed heeft gedaan.

De specialist concludeerde dat Adegeest en het ministerie vrijwel op één lijn zaten. Na aanvankelijke verwarring bij beide heren, bleek dat de specialist een rekensom van het ministerie had gekregen die tot nu toe bij niemand bekend was. In deze rekensom zou er meer stikstof worden uitgestoten dan in alle andere berekeningen. De Tweede Kamer is nooit van deze berekening op de hoogte gebracht.

Deze ontdekking is voor Leon Adegeest het zoveelste bewijs dat het ministerie alles in het werk stelt om het vliegveld voor vakantieverkeer open te krijgen. "Het is het zoveelste voorbeeld van moedwillig manipuleren, hier is totaal geen sprake van een eerlijk en transparant proces."

'Bewuste misleiding'

Het ministerie van I&W wist volgens Adegeest dus eigenlijk al in 2014 dat de depositie van stikstof door Lelystad Airport veel hoger zou zijn. Er bestond zelfs een recente berekening waaruit dit blijkt. Door dit niet met de Kamer te delen, worden mogelijk beslissingen genomen op basis van verkeerde informatie.

Minister Van Nieuwenhuizen meldde de Tweede Kamer gister dat er van gesjoemel met stikstofcijfers geen sprake is. Volgens haar maakte de bewuste berekening deel uit van het onderzoek dat het Rijks Instituut Volksgezondheid en Milieu (RIVM) momenteel uitvoert. Pas als dat onderzoek is afgerond, gaat de bijbehorende berekening naar de Tweede Kamer.

Volgens HoogOverijssel betekent dit dat de Milieu Effect Rapportage (MER) voor het vliegveld in de polder gemaakt is op basis van onjuiste informatie. Volgens HoogOverijssel zal die rapportage dus opnieuw moeten gebeuren.

'Moedwillig manipuleren'

HoogOverijssel is ooit opgericht omdat er lang laag gevlogen zou worden richting Lelystad Airport. "Zo lang zo laag vliegen, dat kwam nergens ter wereld voor en dat zouden we in Nederland ook niet moeten willen", stelt Gea Verweij van HoogOverijssel. Maar inmiddels gaat het allang niet meer alleen om laag vliegen. "Inmiddels gaat het er voor ons om dat het proces eerlijk en zuiver verloopt. Wat de minister doet in dit dossier, dat is met geen pen te beschrijven en zeer schadelijk voor het vertrouwen in de overheid."

Als het ministerie van Infrastructuur deze nieuwe berekening wel met de Kamer en de MER-commissie had gedeeld, dan zou duidelijk zijn dat voor de opening van het vliegveld een milieuvergunning zou moeten worden aangevraagd. Zo'n procedure zou veel extra tijd kunnen kosten. Om opening te bespoedigen, zou het ministerie ervoor gekozen hebben om de stikstofuitstoot te manipuleren.

Wantrouwen

Verweij beticht het ministerie van I&W ervan moedwillig feiten te verdraaien. Ze meent dat de Tweede Kamer en het Nederlandse publiek moedwillig om de tuin worden geleid. "Als er geen vertrouwen is, dan komt er wantrouwen. En als je de overheid wantrouwt, wat is dan de volgende stap? Dit is een zeer kwalijke ontwikkeling."

De zoveelste fout

Eerder al ontdekte Adegeest fouten in de Milieu Effect Rapportage en toonde hij aan dat de geluidsberekeningen fout waren. HoogOverijssel toonde in een onafhankelijke economische analyse al aan dat Lelystad Airport niet rendabel zou zijn.

Onlangs vond Adegeest ook bewijzen voor het bewust verkeerd berekenen van de stikstofuitstoot van vliegtuigen.

'Geen reactie'

Het Ministerie van Infrastructuur wil niet reageren op de nieuwe aantijgingen van HoogOverijssel. "Maar dat is niets nieuws want ze negeren onze onthullingen al langere tijd", zegt Verweij.

Adegeest vult haar aan: "We hebben nog steeds geen reactie gekregen op onze economische analyse en ook op onze stikstofberekeningen krijgen we tot op heden geen reactie." Verweij claimt daarop: "Als je niet reageert en niet kunt ontkennen, dan stem je in feite in met wat we zeggen."

Het RIVM ontkent het bestaan van de 'geheime' berekening niet maar zegt niet de bewuste berekening wél te hebben ontvangen.