Tubbergen duurste gemeente van Overijssel

Een gemiddelde woning in Tubbergen kost dit jaar 317.000 euro. Daarmee is Tubbergen de duurste gemeente van Overijssel geworden, vorig jaar was Dalfsen dat nog. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

De gemiddelde koopsom van een woning is voor het eerst boven de drie ton uitgekomen; in Nederland werd vorig jaar gemiddeld 308.000 euro betaald. Overijssel zit daar beduidend onder, want alleen in Tubbergen en Wierden kwamen de prijzen boven de 308.000 euro uit.

Olst-Wijhe grootste stijger in prijs

In Tubbergen werd 317.00 euro betaald voor een onderkomen, in Wierden 311.000 euro. Olst-Wijhe staat op drie als duurste gemeente in Overijssel met een koopprijs van 307.000 euro. Olst-Wijhe maakt ook een enorme stijging door, de gemiddelde koopsom steeg met liefst negentien procent.

De duurste gemeente van 2018, Dalfsen, maakte een matige stijging van drie procent. De gemiddelde koopsom klom daar naar de 303.000 euro.

Almelo blijft goedkoopste

De goedkoopste gemeente in Overijssel blijft Almelo, hoewel de prijs met tien procent bovengemiddeld steeg. Vorig jaar was de gemiddelde prijs 210 duizend euro.

Overigens, wie echt goedkoop wil wonen moet zich in Noord-Groningen melden. Een gemiddeld huis in Delfzijl - de goedkoopste gemeente van het land - heb je voor 160.000 euro.

Zwartewaterland werd goedkoper

Er was één gemeente in Overijssel waar vorig jaar minder werd betaald voor een huis, namelijk in Zwartewaterland. Daar daalden de prijzen met vijf procent. Van 253.000 euro in 2018 naar 241.000 vorig jaar.

Kijk hier hoe het in jouw gemeente zit: