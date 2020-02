Pluimvee-industrie na vogelgriepuitbraak Duitsland: "Voer direct ophokplicht in"

De minister moet per direct de ophokplicht invoeren. Dat zegt Gert-Jan Oplaat, voorzitter van de pluimvee-industrie. Volgens hem is er geen tijd te verliezen nu de vogelgriep ook in Duitsland is vastgesteld. "Misschien is het al te laat", zegt de Markeloër.

Nadat de H5N8-variant van de vogelgriep in Midden- en Oost-Europa was uitgebroken, is nu Duitsland aan de beurt. Desondanks vindt Minister Schouten het nog niet nodig om de ophokplicht in te voeren.

Wel worden trailers die uit Duitsland komen extra gereinigd als ze ons land binnenkomen. Maar dat gaat lang niet ver genoeg, vindt Oplaat.

"Als het hier uitbreekt, gaan de grenzen op slot", legt Oplaat uit. "De economische schade zal enorm zijn; de sector exporteert drie miljard euro per jaar. Dit moeten we voor zijn."





Ophokplicht

Als de ophokplicht geldt, moet alle pluimvee afgeschermd in het hok blijven. Alleen de minister kan dit invoeren, voor een maximale duur van zestien weken. In het voorjaar van 2018 was de ophokplicht in Nederland voor het laatst van kracht.