Almeloos raadslid mag geen vragen stellen over jongerenwerker en tv-programma

De aanleiding voor de vragen zijn de opnames die onlangs in Almelo zijn gemaakt door het tv-programma Opstandelingen van BNNVARA. In een nieuwe serie praten de programmamakers met bewoners die zich het slachtoffer voelen van voortdurend bestuurlijk onrecht en in conflict zijn met het lokale bestuur of met elkaar.

De programmamakers interviewden onder anderen jongerenwerker Niel Brinkhuis. Brinkhuis zegt dat een brief van het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum Oost-Nederland (RIEC-ON), ondertekend door Gerritsen, de ondergang betekende van zijn bedrijf DHC Coaching en zijn carrière als jongerenwerker.

Brinkhuis claimt dat hij onterecht in een kwaad daglicht is gesteld en spreekt van karaktermoord. Al sinds februari vorig jaar probeert hij in gesprek te komen met de burgemeester. Tot nog toe zonder resultaat. Raadslid Harry de Olde wilde vanavond vragen of Gerritsen bereid is om met Brinkhuis het gesprek aan te gaan. "Dat heeft hij hem in 2017 namelijk beloofd", aldus het raadslid. "Die vraag mag ik dus niet stellen."

Schadelijk voor imago

De PVA wilde ook vragen waarom de burgemeester een interview weigerde aan het tv-programma Opstandelingen. "Aangezien de burgemeester externe betrekkingen in zijn portefeuille heeft, is de vraag: 'Realiseert hij zich dat het niet meewerken aan een nationaal televisieprogramma schadelijk kan zijn voor het imago van Almelo?'."

In het verleden, zo herinnert De Olde zich, weigerde de toenmalige burgemeester Menno Knip meerdere interviewverzoeken van het tv-programma Zembla. Dat programma had vragen naar aanleiding van het gijzelingsdrama, waarbij de toenmalige wethouder Bert Kuiper en vier ambtenaren werden gegijzeld door een boze Almelose ondernemer. "Burgemeester Knip werd zwaar bekritiseerd door de raad wegens imagoschade door het niet meewerken aan Zembla", legt De Olde uit. "Ik wil weten of de burgemeester bereid is zijn verantwoordelijkheid te nemen als het nu ook zo uitpakt?"

Geen weigeringsgrond

"Ik vind het heel vreemd dat ik mijn vragen niet mag stellen", besluit De Olde. "Ik ben alle reglementen die ik erover kan vinden aan het doorlezen, maar nergens lees ik een goede weigeringsgrond. Ik zou als raadslid gewoon alles mogen vragen."

Als raadslid heeft De Olde de mogelijkheid om vragen in te dienen voor het vragenhalfuur. De vragen worden vooraf bekeken door het presidium, het orgaan waarin fractievoorzitters zitting hebben.

RTV Oost heeft contact gezocht met vicevoorzitter Irene ten Seldam van het presidium. Zij heeft nog niet gereageerd.