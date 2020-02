Bedroevend zwak FC Twente kansloos onderuit bij FC Emmen

Binnen een halve minuut was de thuisploeg al dreigend, maar kon Drommel voorkomen dat het een echte kans werd. Na elf minuten was die eerste kans er wel. De Leeuw kon echter net niet goed inkoppen en de doelman pakte opnieuw. Kort daarna had Emmen moeten scoren. Kolar mocht vanaf rechts inschieten na een fout van Vuckic, maar hij schoot voorlangs.

Bijl raakt de lat

Twente stelde er teleurstellend weinig tegenover. Lang deelde mee in de malaise door zijn schot over de zijlijn te zien gaan. Bijl was het dichtst bij een treffer. Een vrije trap van de rechtsback van Emmen eindigde op de lat. Frei scoorde even later wel, maar stond daarbij nipt buitenspel en dus werd de treffer afgekeurd.

Frei scoort nu wel

Vijf minuten voor rust was het wel raak voor de Turk. Hij schoot van net buiten de zestien binnen na een weg gekopte hoekschop. Kort daarna was Emmen via Heylen opnieuw gevaarlijk uit een hoekschop, maar dit keer was het geen treffer. Een paar minuten later floot Bax voor de rust: 1-0. Tien minuten na de pauze kreeg Peña een levensgrote kans op de tweede voor Emmen, maar hij schoot van dichtbij op Drommel.

Twente iets beter

Twente kwam na een uur iets beter in de wedstrijd, maar grote kansen leverde dat niet op. Espinosa probeerde het van afstand, maar schoot in de handen van doelman Telgenkamp. Twente bleef de ploeg met het meeste balbezit, maar het haalde er maar geen kansen uit.

Jansen beslist duel

Emmen kreeg er ook niet veel meer, maar scoorde nog wel. De van een blessure teruggekeerde Jansen maakte drie minuten in blessuretijd de beslissende 2-0 en dus keerde Twente zonder punten terug naar Enschede.

Twente nu dertiende

Door de zege klimt Emmen over Twente heen in de stand. De Enschedeërs zakken naar plek dertien met 24 punten uit 22 duels.

FC Emmen - FC Twente 2-0

1-0 Frei (40)

2-0 Jansen (90+3)

Arbiter: Bax

Geel: Selahi, Espinosa, Heylen, Busquets, Aburjania, Lang

FC Emmen: Telgenkamp; Bijl, Araujo, Heylen, Burnet (Veendorp/77); Frei, Chacón, Peña (Arias/76), Ben Moussa, Kolar (Jansen/72); De Leeuw.

FC Twente: Drommel; Troupée, Bijen, Pleguezuelo, Schenk (Zekhnini/61); Selahi (Aburjania/52), Busquets (Nakamura/82), Espinosa, Verdonk; Vuckic, Lang.