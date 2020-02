Kampen betaalt tonnen schadevergoeding aan aannemer om beruchte parkeergarage

De gemeente Kampen gaat ruim 600.000 euro betalen aan aannemer Hegeman als schadevergoeding voor de vertraging van de bouw van probleemgarage Buitenhaven. De bouw van de parkeergarage lag een jaar stil, nadat in 2017 de Inspectie SZW had geoordeeld dat de gemeente de arbowet overtreden had en daardoor enkele heiwerkers ziek werden.

De garage, die ruim vijf miljoen euro heeft gekost, werd eind 2018 met fikse vertraging geopend. De gemeente Kampen en aannemer Hegeman hebben lang gediscussieerd over wie zou opdraaien voor de schade.

Dat er nu een overeenkomst is, is volgens de wethouder vooral gedaan om oplopende juridische kosten te vermijden. "We draaien op voor de schade die de aannemer na stillegging heeft geleden. Dat is zuur, maar onontkoombaar."

Lichtpuntjes

De gemeente zou de arbowet overtreden hebben, maar vorige maand oordeelde de rechtbank dat de inspectie het mis had. Er was bijvoorbeeld niet voldoende aangetoond dat de ziektegevallen het gevolg zijn van de heiwerkzaamheden. De gemeente onderzoekt of de schade die zij geleden heeft door het besluit, geclaimd kan worden bij de staat.



De wethouder ziet door de uitspraak van de rechtbank lichtpuntjes. "Met de uitspraak in de hand kunnen we onze geleden schade mogelijk terugclaimen."

Garage met gebreken

De parkeergarage heeft geen goede reputatie. Na de opening, eind 2018, bleek het beton los te laten en in de zomer van 2019 bleek het bovendek van de parkeergarage lek te zijn. Ook over het verhelpen van die lekkages hebben de gemeente Kampen en de aannemer afspraken gemaakt: er komt een nieuwe coating op het bovendek. De kosten daarvan zijn voor de gemeente.

De gemeenteraad van Kampen buigt zich in maart over de schadevergoeding van 615.000 euro én de extra kosten voor de nieuwe coating.