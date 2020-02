Overijsselse ondernemers krijgen Europese miljoenen voor onderzoek naar slimme CO2-reductie

Veilige accu’s, zonnecellen in dakplaten, beton van kunststofafval, een slimme warmtepomp, CO2-absorptie voor een beter binnenklimaat en grootschalige productie van rundvleesvervangers. Tientallen bedrijven en organisaties uit Overijssel en Gelderland krijgen in totaal 6,8 miljoen euro subsidie uit Europa om onderzoek te doen naar slimme CO2-reductie.

In het Operationeel Programma (OP) Oost werken Gelderland en Overijssel samen met de EU aan structurele versterking van de economie in Oost-Nederland. Bij het merendeel van de gesubsidieerde projecten, werken twee of meerdere bedrijven en kennisinstellingen samen. Door deze samenwerking komt nieuwe duurzame techniek beschikbaar voor andere ondernemers en consumenten.

Veilige accu’s

De partners in het project 'Accumulate' ontwikkelen Lithium-Ion accu's die duurzamer en veiliger zijn. De vormvrije, standaard accu’s voor elektrische fietsen, brommers en zwaarder vervoer worden aanpasbaar bij het ontwerp en gebruikerswensen. De accu’s zijn betrouwbaar en gaan lang mee. In het project is ook aandacht voor opslag, hergebruik, recycling, (brand)veiligheid en wordt ingespeeld op veranderende wet- en regelgeving.

Het consortium van onder meer Veiligheidsregio Twente (Enschede) en Universiteit Twente (Enschede), ontvangt een subsidiebedrag van bijna vier ton. De totale kosten voor het project zijn ruim 9 ton.

Zonnedaken

In het project 'SUNCHIP' worden zonnecellen in dakplaten verwerkt en wordt het bijbehorende productieproces ontwikkeld. Het nieuwe product is vooral bedoeld om asbestdaken in de agrarische sector te vervangen. De partners maken gebruik van een zelf ontwikkelde technologie met groepjes zonnecellen die draadloos energie overbrengen. Voordelen zijn de langere levensduur, hoger rendement, lagere kosten, hogere ontwerpvrijheid en lagere kans op brand.



Het consortium van Sunchip Projects (Enschede), PIP Capital (Hengelo), Aberzon Mechatronics (Enschede), Stanstechniek Gaanderen (Gaanderen) en Dynteq (Enschede) ontvangt een subsidie van bijna twee miljoen euro. Het project kost in totaal bijna 4 miljoen euro.



Slimme warmtepomp

De partners in het project ‘Super rendement verwarmingstoestel voor bestaande woningbouw’ ontwikkelen een warmtepomptechnologie ter vervanging van de CV-ketel. Met dit toestel neemt de CO2 uitstoot met ten minste dertig procent af. Er zijn geen ingrijpende aanpassingen aan de woning nodig en geen losse buiteneenheid. Ook is er geen extra druk op de bestaande elektriciteitsvoorziening van stad en regio.

Het consortium, met onder meer Cooll Sustainable Energy Solutions (Enschede) en Universiteit Twente (Enschede), ontvangt een subsidiebedrag van 1,8 miljoen euro. De totale kosten bedragen bijna 4 miljoen euro.

Beton van restafval

De partners in het project 'Het CO2-arme stiltrilblok' ontwikkelen een nieuw bindmiddel voor beton. Dit wordt gemaakt van kunststof restafval. Zo ontstaat beton zonder fossiele grondstoffen. Ook is het een oplossing voor overtollig kunststof restafval. In een periode van vijf jaar wordt hiermee ongeveer 26.000 ton CO2-uitstoot bespaard. Het beton wordt eerst gebruikt om stiltrilblokken te maken. Deze waarschuwen bestuurders als ze richting de berm sturen.



Het consortium, bestaande uit Altena Civiele Techniek (Kampen), Berdal Rubber & Plastics (Almelo) en United Waste (Rotterdam), ontvangt een subsidiebedrag van ruim vier ton. Dat is de helft van de totale kosten.

Nieuw productieketen voor rundvleesvervangers

De partners in het project 'Doorbraak naar grootschalige productie van rundvleesanalogen op basis van peulvruchten' ontwikkelen een productieketen voor grootschalige fabricage van rundvleesvervangers. Met minimale verwerkte grondstoffen worden half- en eindfabricaten gemaakt die bijna gelijk zijn aan rauwe rundvleesproducten. Beoogde grondstof voor de vleesvervangers zijn lokale peulvruchten.



Het consortium bestaat uit vier Gelderse bedrijven en krijgt 1,6 miljoen euro van de benodigde 3,6 miljoen euro.

Beter binnenklimaat

Het controleren van het CO2-gehalte in afgesloten ruimten is lastig. De huidige systemen om CO2 te verminderen zoals actief kool, loog en membraanfiltratie zijn, om verschillende redenen, ongeschikt. De deelnemende partners van het project 'CO2NTROL' hebben in het afgelopen jaar gewerkt aan een demonstratiemodel met een, 'zwakke anionenwisselaar’ die veel CO2 kan binden. In dit project wordt een prototype ontworpen, gemaakt, getest en gedemonstreerd voor gebruik in scholen en kantoren en voor gebruik bij het bewaren van fruit.



Het consortium, bestaande uit onder meer Suster (Enschede) en Universiteit Twente (Enschede), ontvangt een subsidiebedrag van ruim een half miljoen euro. De totale kosten bedragen 1,1 miljoen euro.