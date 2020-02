Olst-Wijhe in trek bij huizenkopers: "Zwolle is onbetaalbaar aan het worden"

Het huis dat we zien kost 350.000 euro. "Maar je kunt er zo in", lacht Woesthoff. Hij vertelt dat dit segment huizen de gemiddelde verkoopprijs in de gemeente flink opdrijft. Want deze woningen liggen qua prijs boven het gemiddelde.

Duurdere huizen

"Daarom is de gemiddelde verkoopprijs dus gestegen met 19 procent", legt hij uit. "Maar het zegt niets over de huizenprijzen zelf. Mensen kiezen simpelweg voor duurdere huizen."

Daarnaast is het gebied flink in trek. Want omliggende steden als Deventer en Zwolle worden exclusief; woningen zijn daar voor velen vrijwel onbetaalbaar. Volgens Woesthoff gaat het om een verschil van ongeveer 15 procent. "Reken maar uit. Dat loopt flink in de cijfers."

Keerzijde

Maar de ronkende huizenmarkt heeft ook een keerzijde. Want voor starters wordt een huis zo langzamerhand een utopie. "Die hebben echt een probleem, ja."

"En als er dan iets rond de twee ton is, zijn er 25 mensen die hem willen kopen. Waardoor de kans ook slinkt. We zullen zien hoe lang het nog duurt, uiteindelijk bepaalt de markt de waarde."