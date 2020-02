Gamer Bauke is een kei in Engels dankzij online computergames

Bauke Vlierman uit Tubbergen is een kei in Engels dankzij computergames (Foto: RTV Oost / Ruud Dilling)

Een kei in Engels dankzij computergames

Tijdens het online gamen heeft Bauke Vlierman uit Tubbergen contact met gamers uit de hele wereld. De voertaal is Engels en volgens Bauke is dat de reden dat hij als eerste mavoleerling ooit slaagde voor het prestigieuze Cambridge-examen.

Op z'n slaapkamer zit Bauke achter zijn bureau en kijkt op twee computerschermen. Met één hand tikt hij fanatiek op de muis en z'n andere hand ratelt op het toetsenbord. Op z'n hoofd heeft hij een koptelefoon met microfoon.

Bauke speelt Overwatch en bespreekt met 'vrienden' uit de hele wereld de te volgen strategie. "We praten Engels omdat de spelers overal vandaan komen. Er zitten ook veel Britten bij en daardoor leer je automatisch goed de taal spreken. Wij zouden zeggen 'truck' maar 'lorry' is vrachtwagen in het Engels."

Nadelen?

Online gamen en computeren zal in veel huishoudens een punt van discussie zijn. Toch kleven er volgens Bauke niet alleen nadelen aan de schermactiviteiten van jongeren. Tijdens het spelen van Overwatch, League of Legends en Counter-Strike heeft Bauke contact met gamers uit de hele wereld.

De voertaal is Engels en volgens Bauke is aan het gamen te danken dat hij als eerste leerling van de mavo slaagde voor het Cambridge-examen. Meestal zijn het gymnasium of vwo-leerlingen die het Cambridge English-programma volgen.

Talent

Bauke viel volgens teamleider Ebo van der Laan al direct op. "In het tweede leerjaar is Bauke begonnen met een ander programma Engels en hij kon in leerjaar drie al examen Engels doen."

Toch is volgens Van der Laan niet alleen gamen de reden dat Bauke een kei is in Engels. "Ik denk dat het gamen wel heeft bijgedragen en dat hij veel Engelse woorden heeft geleerd, maar het is vooral Bauke zelf. Die jongen heeft gewoon een talent voor Engels."

Game les

"We leren leerlingen al hoe je games kunt maken, maar een hele les gamen of een Fortnite-uurtje zie ik zo niet zitten", aldus Van der Laan. "Dat doen we maar niet."

Trots

Moeder Ingrid is trots op de prestaties van haar zoon. "Meestal heeft hij zelf wel in gaten dat hij te lang achter de computer zit. Heel af en toe moet ik zeggen dat hij maar iets ander moet gaan doen."