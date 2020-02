"Minister heeft onverantwoord groot risico genomen door zo lang te wachten met ophokplicht"

Blij en opgelucht, maar ook kritisch naar minister Carola Schouten van Landbouw. Zo laat de gemoedstoestand van Gert Jan Oplaat zich het best omschrijven nu duidelijk is geworden dat er vanaf vannacht een ophokplicht geldt voor pluimvee. "De minister heeft een onverantwoord groot risico genomen door zo lang te wachten", zegt de voorzitter van de Vereniging van de Nederlandse Pluimveeverwerkende Industrie.

Hopen en bidden, dat is wat de Markeloër de komende periode doet. Hopen en bidden dat de minister niet te laat komt met haar besluit. De komende tijd zal duidelijk worden of er ook in Nederland kippen getroffen worden door de vogelgriep. "Ik ben blij dat het nu uiteindelijk gelukt is, zeker nu de vogelgriep weer wat dichterbij is gekomen", aldus Oplaat.

Hij verwijst naar de besmetting van een pluimveehouderij in Duitsland in de gemeente Bretzfeld. Oplaat gaf half januari al aan dat de problemen in Europa rond de vogelgriep al behoorlijk groot waren. Oplaat pleitte toen al voor een ophokplicht in Nederland.

Geen ophokplicht voor hobbykippen

De maatregelen die de minister heeft afgekondigd gelden niet voor houders van hobbydieren. Oplaat had dat liever anders gezien, maar is vooral blij dat de eerste stap nu is gezet. "Geen ophokplicht voor hobbykippen betekent altijd een risico, maar als de kippen van een hobbyhouder besmet raken, heeft dat geen gevolg voor de exportpositie van Nederland", aldus Oplaat.

Gert Jan Oplaat denkt dat de kippen het zelf helemaal geen probleem zullen vinden dat ze binnen worden gehouden. Het weer buiten is niet aangenaam nu. Hij wijst er op dat alle vrachtwagens waar kippen mee vervoerd worden, dubbel ontsmet worden. "Alles wordt aangescherpt", aldus Oplaat.

Wat is dat nou eigenlijk, die ophokplicht? Het woord zegt het al. De kippen moeten verplicht binnen blijven. Je ziet ze wel eens buiten de schuren lopen. Dat kan voorlopig niet meer. De ophokplicht mag maximaal zestien weken duren. Elke vier weken bekijken deskundigen de situatie. Pas na zestien weken heeft de ophokplicht consequenties voor de handel en transport. Kippen mogen dus ook gewoon worden vervoerd tijdens de ophokplicht, omdat ze toch geslacht moeten worden als ze eenmaal groot genoeg zijn.

Hennie de Haan, voorzitter van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders, is ook blij met het besluit van de minister zegt ze in een eerste reactie. "Deze maatregel is nodig, want we willen de gezondheid van onze dieren beschermen", aldus De Haan.

De Haan wijst bovendien naar het weer. De harde wind maakt de kans op besmetting alleen maar groter. "Je wilt het maximale doen om te voorkomen dat er een besmetting plaatsvindt."